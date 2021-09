Nuova musica: Eels, Orlando Weeks, Aeon Station, Julie Dorion, Let’s Eat Grandma

Questa versione giallo-fucsia di Mark Oliver Everett è la copertina del nuovo album dei suoi Eels: ‘Extreme Witchcraft‘, così è intitolato il disco, uscirà il 28 gennaio 2022 distribuito da PIAS. Si tratta del ritorno di E alla collaborazione con John Parish, storico sodale di PJ Harvey, con cui aveva realizzato, nel 2001, l’LP ‘Souljacker‘. “È la persona più gentile che io abbia mai incontrato, ma quando è in studio si trasforma in uno scienziato pazzo. La produzione con lui porta a dei risultati che non otterresti con altri“, dice Everett del musicista e produttore inglese, con il quale ha allestito una scaletta di 12 brani tra cui vi è anche il primo singolo ‘Good Night On Earth‘.



Era nell’aria l’annuncio del secondo album di Orlando Weeks. L’ex Maccabees lo ha ufficializzato oggi, divulgando anche un ulteriore estratto, ‘Look Who’s Talking Now‘. Così come il precedente ‘Deep Down Way Out‘ farà parte di ‘Hop Up‘, che verrà pubblicato da PIAS il prossimo 14 gennaio. A proposito del nuovo brano, Weeks lo definisce “una canzone d’amore che parla di aspettative soddisfatte e pesino superate. Sul sapere cosa sta per succedere e sull’essere oltremodo raggianti quando accade davvero“.



Ancora in attesa del successore di un disco di culto come ‘The Meadowlands‘ (2003), i fan dei Wrens oggi potranno esultare per l’annuncio dell’esordio del nuovo progetto musicale del co-frontman Kevin Whelan, che ha messo in piedi un gruppo chiamato Aeon Station e che il 10 dicembre farà uscire (per Sub Pop) l’LP di debutto denominato ‘Observatory‘. Si tratta di una band che, in sostanza, raccoglie l’eredità degli stessi Wrens, raggruppandone tre quarti della line-up (vi fanno parte anche Jerry MacDonald e Greg Whelan), e pubblicando alcune delle canzoni che avrebbero dovuto fare parte del quarto album dello storico gruppo del New Jersey. Tra di esse vi è anche la prima anticipazione, una traccia che si intitola ‘Queens‘.



Ci ha messo un po’ di meno (‘solo’ 9 anni) Julie Dorion a dare un seguito a ‘So Many Days‘, suo ultimo LP di inediti uscito nel 2012. A succedergli sarà ‘I Thought Of You‘, ovvero quello che dovrebbe essere il suo undicesimo album in carriera, in uscita il 26 novembre per You’ve Changed Records. È anticipato da ‘You Gave Me The Key‘, primo estratto che la stessa cantautrice canadese definisce “un nuovo inizio“.

I Thought Of You by Julie Doiron

Qualcosa bolle in pentola anche dalle parti delle Let’s Eat Grandma, che oggi hanno condiviso la loro prima canzone degli ultimi tre anni. Synth-pop piuttosto frizzante, ‘Hall Of Mirrors‘ è un brano che Rosa Walton ha scritto per celebrare la propria relazione sentimentale. Potrebbe preludere a quello che sarebbe il terzo LP del duo di Norwich.