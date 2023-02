Nuova musica: Feist, Ben Folds, Keaton Hanson, JFDR, Dry Cleaning

Si intitola ‘Multitudes‘ il nuovo album di Feist. Uscirà il 14 aprile via Interscope, a quasi sei anni di distanza dal precedente ‘Pleasures‘. Registrato nel nord della California e prodotto insieme a Robbie Lackritz e Mocky, il quinto LP in carriera della cantautrice canadese ha preso forma dopo la nascita della figlia e la morte del padre. Dodici le canzoni in scaletta, di cui ben tre sono state svelate ieri: ‘Hiding Out In The Open‘, ‘In Lightning‘ e ‘Love Who We Are Meant To‘.







Mancava addirittura dal 2015 un album di Ben Folds. L’attesa terminerà il 2 giugno, quando New West pubblicherà ‘What Matters Most‘. Registrato a Nashville e co-prodotto con Joe Pisapia, conterrà 10 canzoni tra cui due in cui viene affiancato vocalmente rispettivamente da Dodie e Tall Heights. “C’è una vita di lavoro e di esperienza concentrata in questo disco. Dal punto di vista sonoro, lirico ed emotivo, non credo sia un album che avrei potuto fare in qualsiasi altro momento della mia carriera“, rivela il musicista americano, che lo ha introdotto con un singolo orecchiabilissimo denominato ‘Winslow Gardens‘.

La prolificità di Keaton Henson è una delle più mirabili della musica contemporanea: quasi un album all’anno dal 2010 a oggi, e così ‘House Party‘, in uscita il 9 giugno per PIAS, sarà il suo ottavo LP in carriera. È una versione distopica di sé stesso il concept delle sue nuove canzoni: “Volevo fare un disco pop ottimista, sulla depressione e sull’essere un artista, scritto dal punto di vista di un musicista che è stato svuotato da una lunga carriera in nome del successo, una versione di me in un universo parallelo“, spiega in una nota. Primo estratto è una bella ballata intitolata ‘Envy‘.



Jófríður Ákadóttir in arte JDFR ha annunciato il suo terzo LP in carriera. ‘Museum‘ uscirà il 28 aprile via Houndstooth e conterrà nove nuove canzoni della cantautrice islandese. “È un album che parla di liberazione e guarigione; come respirare aria fresca e forte attraverso il proprio vecchio io“, afferma la musicista, che lo ha fatto anticipare dal singolo ‘Spectator‘.



I Dry Cleaning hanno ancora un paio di inediti risalenti alle sessioni di registrazione del loro ultimo album, ‘Stumpwork‘, uscito lo scorso ottobre. Si tratta di ‘Swampy‘ e ‘Sombre Two‘, che verranno inserite in un EP (intitolato anch’esso ‘Swampy‘, uscirà il 1° marzo per 4AD) insieme ad alcune versioni alternative dei pezzi dell’LP. Entrambe le nuove composizioni sono state già rese di pubblico dominio nella giornata di ieri.