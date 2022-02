Nuova musica: Fontaines D.C., Stars, JennyLee, Health, Frontperson, Yumi Zouma

Tra gli album più attesi dell’anno c’è sicuramente ‘Skinty Fia‘ dei Fontaines D.C., per il quale bisognerà attendere sino al 22 aprile. Oggi però la band dublinese ne ha condiviso il secondo estratto, che segue l’ormai arcinota ‘Jackie Down The Line‘. Si tratta di un brano apparentemente a tema sentimentale intitolato ‘I Love You‘, che in realtà parla dell’Irlanda in quanto nazione: “È la prima canzone apertamente politica che abbiamo scritto“, afferma il frontman Grian Chatten. Musicalmente, si sviluppa oltre i 5 minuti con un intenso crescendo conclusivo.



È un gradito ritorno quello degli Stars, il cui ultimo LP era stato ‘There Is No Love In Fluorescent Light‘ del 2017. Il 27 maggio arriverà il successore, che è anche il nono della loro carriera: si chiamerà ‘From Capelton Hill‘, titolazione che intende identificare una zona rurale del Quebec meridionale. Registrato a Montreal sotto la produzione di Jace Lasek (dei Besnard Lakes) e Marcus Paquin, conterrà 12 tracce di cui oggi ne sono state condivise due, ‘Pretenders‘ (canzone assai gradevole) e ‘Snowy Owl‘.





Il Record Store Day, che quest’anno cadrà il 23 aprile, sarà per la bassista delle Warpaint Jenny Lee Lindberg in arte JennyLee l’occasione per pubblicare il proprio sophomore solista, che peraltro giungerà a ben 7 anni di distanza dal precedente. ‘Heart Tax‘, questo il titolo, conterrà i sei singoli che la musicista nativa del Nevada ha pubblicato negli ultimi due anni, più altri sei brani inediti. Illustri le collaborazioni: oltre alle sue compagne di band, anche Trentemøller e Dave Gahan dei Depeche Mode, che duetta con lei nell’anticipazione più recente, ‘Stop Speaking‘.

Di ospiti ce ne sono parecchi anche nel nuovo LP degli Health, che poi è la ‘Part II‘ del progetto collaborativo ‘Disco4‘, in uscita il 6 aprile prossimo per Loma Vista. Decisamente più heavy il cast del nuovo capitolo, che tra gli altri annovera Poppy, Nine Inch Nails, The Body, Ho99o9 e Lamb Of God. È di questi ultimi il featuring in ‘Cold Blood‘, l’estratto più recente diffuso oggi.



Si odono decisamente altre atmosfere nella musica dei Frontperson, progetto congiunto di Kathryn Calder dei New Pornographers con Mark Andrew Hamilton in arte Woodpigeon. I due hanno già pronto un album, ‘Parade‘ (il loro secondo insieme), che uscirà il prossimo 29 aprile. È stato registrato sull’isola di Vancouver, dove entrambi hanno passato i lockdown e Kathryn anche una gravidanza. La nota stampa sottolinea come il disco sia stato lavorato “giusto dietro l’angolo” rispetto alla residenza temporanea di Megan Markle e del principe Harry, “ma ogni tentativo di averli come ospiti nel disco non ha avuto successo“, si rammaricano i due musicisti canadesi. Primo singolo è la title-track ‘Parade‘.

Arriverà tra poco più di un mese, il 18 marzo, il nuovo album degli Yumi Zouma. ‘Present Tense‘, quarto LP in carriera per il quartetto neozelandese, conterrà anche la piacevole ‘Where The Light Used To Lay‘, oltre ad altre nove canzoni rotondamente pop tra cui gli estratti già condivisi ‘Give It Hell‘, ‘Mona Lisa‘ e ‘In The Eyes Of Our Love‘.