Nuova musica: Gaz Coombes, Samia, Lowly, Paramore, NoFX

Uscirà il 13 gennaio prossimo ‘Turn The Car Around‘, quarto album della carriera solista di Gaz Coombes dei Supergrass. Il frontman lo aveva già anticipato qualche mese fa con il singolo ‘Sonny The Strong‘, e oggi replica con un brano denominato ‘Don’t Say It’s Over‘. Entrambi sono stati registrati nello studio personale di Gaz nell’Oxfordshire, con la co-produzione di Ian Davenport. Nel disco figurano anche le partecipazioni di Willie J Healey e del batterista dei Ride Loz Colbert. “È un album che ho costruito negli ultimi sette anni. Parla di sentimenti, cattura gli alti e bassi della vita moderna e tutte le piccole sfumature che stanno nel mezzo“, afferma Coombes in una nota.



Dopo ‘The Baby‘, l’ottimo LP d’esordio di due anni fa, c’è molta attesa per il sophomore di Samia, che oggi ne ha comunicato tutti i dettagli. ‘Honey‘ verrà pubblicato il 27 gennaio 2023 da Grand Jury e conterrà 11 canzoni, tra cui il promettentissimo singolo ‘Kill Her Freak Out‘, diffuso qualche ora fa. È stato registrato, come il resto del lavoro, negli studi di proprietà dei Sylvan Esso in Carolina del Nord, sotto la produzione di Caleb Wright. “È un disco che parla di come imparare a vedere l’amore che ci circonda“, lo descrive la cantautrice newyorkese.



Disco nuovo anche per i danesi Lowly, che il 17 febbraio del prossimo anno, via Bella Union, faranno uscire ‘Keep Up The Good Work‘, loro terzo LP in carriera. Registrato da Aarhus insieme al loro collaboratore abituale Anders Boll, è descritto dalla press-release come “il loro lavoro più sentito“, anche per le vicissitudini private occorse ad alcuni membri del gruppo: “Si sente che siamo diventati più grandi, che abbiamo più cose da raccontare. Durante la pandemia abbiamo sperimentato sia la gioia di avere figli sia il dolore per la perdita di persone a cui tenevamo“, racconta il quintetto in una nota. Prima anticipazione è dimostrazione pratica di quanto detto è la title-track ‘Keep Up The Good Work‘.



A più di sei anni da loro ultimo album, e dopo le sortite soliste della frontwoman Hayley Williams, tornano con un nuovo LP i Paramore: ‘This Is Why‘ sarà udibile dal 10 febbraio prossimo. Registrato a Los Angeles, stato lavorato insieme al fido Carlos de la Garza. La band americana ha condiviso la title-track, primo singolo estratto, che la frontwoman dice rappresentare “la pletora di emozioni, le montagne russe dell’essere vivi nel 2022 dopo essere sopravvissuti agli ultimi 3-4 anni“.



Dopo aver annunciato il tour di addio che si terrà nel 2023, i NoFX hanno anche reso pubblici i dettagli di quello che potrebbe, di conseguenza, essere il loro ultimo LP. ‘Double Album‘, che uscirà il 2 dicembre 2022, non è un disco doppio, ma il seguito del precedente ‘Single Album‘ (2021). Le canzoni in scaletta sono infatti ‘appena’ dieci, tra cui vi è il singolo ‘Darby Crashing Your Party‘. “Penso che sia un album molto piacevole, e forse il nostro più divertente. Penso che sia quello che molti dei nostri fan vogliono ascoltare, ed è un ottimo lato tre e quattro per un album doppio. Ho raggiunto il mio obiettivo di fare un doppio album molto solido, ma ci è voluto molto più tempo del previsto“, sostiene Fat Mike nella press-release.