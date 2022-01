Nuova musica: Girlpool, Nilüfer Yanya, Camp Cope, Hatchie, Altameda

Che presto sarebbe stato annunciato un nuovo album dei Girlpool era nell’aria, e la conferma è giunta ieri: ‘Forgiveness‘, quarto LP in carriera per il duo di Los Angeles, uscirà il 29 aprile per Anti-. Prodotto da Yves Rothman (Yves Tumor, Miya Folick), a detta della nota stampa “abbraccia una strana decadenza pop senza sacrificare la curiosità poetica che ha sempre reso la loro musica così coinvolgente“. Contestualmente, Avery Tucker e Harmony Tividad hanno diffuso ‘Lie Love Lullaby‘, nuovo singolo che segue di qualche settimana ‘Faultline‘, l’altra anticipazione già resa pubblica. Entrambe faranno parte di una scaletta di 12 tracce.



Anche Nilüfer Yanya ha un LP in uscita, si chiama ‘Painless‘ e arriverà il 4 marzo prossimo via ATO. Dopo ‘Stabilise‘ la musicista londinese ha condiviso ieri un altro dei brani in scaletta, ‘Midnight Sun‘, pezzo molto intenso “che parla di come ci si sente ad essere spinti verso il basso cercando di resistere. Mi piace molto l’immagine del ‘sole di mezzanotte’, perché allude a una luce che ti guida attraverso l’oscurità“, spiega la stessa Nilüfer.

Uscirà il 25 marzo ‘Running With The Hurricane‘, terzo album delle Camp Cope. “Ne siamo uscite più forti, più sensibili, più tranquille e più amiche“, afferma la frontwoman Georgia Maq a proposito dello stato d’animo del gruppo nel realizzare questo disco. La band australiana ha diffuso oggi la title-track, secondo estratto dopo il singolo ‘Blue‘ di un paio di mesi fa.



Sempre dall’Australia proviene Harriette Pilbeam in arte Hatchie, che il 22 aprile pubblicherà il proprio sophomore denominato ‘Giving The World Away‘. “Sono capace di scrivere qualcosa di più più che belle canzoni dream-pop, e c’è di più per me che scrivere canzoni sull’essere innamorati o con il cuore spezzato” rivendica la musicista di Birsbane, che ha affidato la produzione a Jorge Elbrecht (Sky Ferreira, Japanese Breakfast, Wild Nothing) e la batteria a James Barone (Beach House). Primo singolo è una canzone che si intitola ‘Quicksand‘.



Sono un quartetto folk-rock proveniente da Edmonton gli Altameda, che il 15 aprile farà uscire il terzo LP della propria carriera, intitolato ‘Born Losers‘. Composto da 11 canzoni, è stato preceduto già da tre singoli: ‘Dead Man’s Suit, ‘Wheel of Love‘ e il recentissimo ‘Nightmare Town‘, alt-country molto arioso e orecchiabile.