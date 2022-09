Nuova musica: Gorillaz, Suede, Editors, 1975, Young Jesus

E’ una collaborazione con Bootie Brown e Kevin Parker dei Tame Impala il nuova singolo dei Gorillaz, ‘New Gold‘. La notizia è però un’altra, ovvero che la traccia farà parte del nuovo album della band cartonata, che uscirà il 24 febbraio 2023 con il titolo di ‘Cracker Island‘, lo stesso del recente brano con Thundercat, anch’esso in scaletta. Prodotto insieme a Greg Kurstin e Remi Kabaka Jr, conterrà 10 tracce che annoverano anche i featuring di Beck, Bad Bunny, Adeleye Omotayo e Stevie Nicks.



Mancano un paio di settimane alla pubblicazione del nuovo LP degli Suede, ‘Autofiction‘, che arriverà via BMG il 16 settembre prossimo. Dopo ‘She Still Leads Me On‘ e ‘15 Again‘ la band londinese ha condiviso un terzo estratto, un pezzo chiamato ‘That Boy On A Stage‘.



‘EBM‘, il disco nuovo degli Editors, uscirà invece il 23 settembre, ma anche la band inglese lo sta anticipando con diversi singoli. Dopo ‘Heart Attack‘, ‘Karma Climb‘ e ‘Kiss‘ è la volta di ‘Vibe‘, brano che Stereogum definisce “a party anthem“.



Per ‘Being Funny In A Foreign Language‘, nuovo LP dei 1975, bisognerà attendere il 14 ottobre. Si può però già ascoltare il terzo estratto da quello che sarà il quinto album di Matt Healy e soci, una canzone denominata ‘I’m In Love With You‘, che giunge dopo ‘Part Of The Band‘ e ‘Happiness‘.



Grande attesa per ‘Shepherd Head‘, nuovo LP degli Young Jesus che verrà pubblicato il 16 settembre da Saddle Creek. Dopo ‘Ocean‘, la band americana ha condiviso un’altra anticipazione dal disco, una canzone che si chiama ‘Rose Eater‘. “Penso che sia in linea con il modo in cui ho realizzato tutto l’album, che ha consistito nel registrare anche i suoni circostanti, senza incidere obbligatoriamente in una stanza perfettamente silenziosa“, spiega il frontman John Rossiter.