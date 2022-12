Nuova musica: Gruff Rhys, Decisive Pink, Dutch Uncles, Iggy Pop, Andy Shauf

Si chiamerà ‘The Almond & The Seahorse‘ il nuovo album di Gruff Rhys, che altro non è che la colonna sonora dell’omonimo film con protagonisti Charlotte Gainsbourg, Rebel Wilson e Celyn Jones. Il disco uscirà per Rough Trade il prossimo 24 febbraio e sarà doppio; conterrà sia canzoni che pezzi strumentali per un totale di 22 tracce. Tra di esse vi è il primo estratto, un brano (cantato) denominato ‘Amen‘.

Prende il nome di Decisive Pink il progetto congiunto dell’ex Dirty Projectors Angel Deradoorian e della musicista e producer russa Kate NV. Le due si sono ritrovate a Colonia per registrare un album che uscirà l’anno prossimo e che conterrà anche ‘Haffmilch Holiday‘, brano diffuso ieri nonché prima anticipazione del lavoro fatto insieme.



‘True Entertainment‘ è il titolo del sesto LP della carriera dei Dutch Uncles. La band alt-pop inglese lo pubblicherà il 10 marzo via Memphis Industries. “Se vi piacciono gli album dei Talking Heads prodotti da Brian Eno, allora potrebbe piacervi anche questo“, afferma il quartetto in una nota che introduce anche il nuovo singolo ‘Poppin‘.



‘Every Loser‘, il nuovo album di Iggy Pop, sarà il primo grande disco del 2023, essendo previsto per il 6 gennaio. ‘Strung Out Johnny‘, il secondo estratto, vede Iggy utilizzare addirittura l’autotune (!). E’ prodotto da Andrew Watt, così come il precedente ‘Frenzy‘ e il resto dell’LP.



Tra i dischi più attesi di febbraio c’è sicuramente il nuovo di Andy Shauf, ‘Norm‘, che Anti- farà uscire il 10. Il nuovo estratto, il secondo dopo ‘Wasted On You‘, si chiama ‘Catch Your Eye‘ e parla di un amore improvviso nato nelle corsie di un supermercato e mai ricambiato.