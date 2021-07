Nuova musica: Hayden Thorpe, Damon Albarn, Frank Carter, Bardo Pond

Si intitolerà ‘Moondust For My Diamond‘ il nuovo album di Hayden Thorpe. L’ex Wild Beasts lo farà uscire il prossimo 15 ottobre per Domino Records, circa due anni e mezzo dopo il debutto solista ‘Diviner‘. Composto da 12 tracce, è anticipato dal singolo ‘The Universe Is Always Right‘ a cui è associato un video diretto da Tom Haines. Così lo definisce la press-release: “A differenza di ‘Diviner’, un album intriso di solitudine e fragilità, ‘Moondust For My Diamond’ si muove in una tavolozza visiva e sonora più composita.”



Bisognerà attendere fino al 12 novembre per poter ascoltare il nuovo album di Damon Albarn, ‘The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows‘, ma il musicista londinese lo sta introducendo con alcuni estratti, il secondo dei quali si intitola ‘Polaris‘ ed è stato diffuso oggi. Del nuovo brano è stata anche condivisa una live performance, parte di una serie di cortometraggi denominata ‘Sublime Boulevards – Performance Films‘ diretta da Toby L, regista ma anche boss della Transgressive Records, l’etichetta che pubblica il nuovo lavoro solista del frontman dei Blur.

Di ieri è invece la diffusione di ‘Sticky‘, singolo nuovo di Frank Carter & The Rattlesnakes, che anticipa la pubblicazione dell’album omonimo. Il disco uscirà il 15 ottobre per AWAL con 10 tracce in scaletta e le illustre collaborazioni di Bobby Gillespie dei Primal Scream e di Joe Talbot degli Idles. La band inglese porterà le proprie nuove canzoni ai Magazzini Generali di Milano domenica 6 febbraio 2022, unica data italiana del suo tour europeo.



Si intitolerà ‘Little Eden‘, nuovo album degli ‘storici’ Bevis Frond. “È una panoramica psichedelica sulla Gran Bretagna di oggi, punteggiata da pure melodie pop e da una malinconia inglese splendidamente fotografata“, dice del disco la press-release della Fire Records, che lo pubblicherà il 10 settembre. Ad anticiparlo il singolo omonimo, che contribuisce a rimarcare i 35 anni di carriera del gruppo londinese.