Nuova musica: Hives, Bethany Cosentino, Little Dragon, Claud, Lifeguard

Gli Hives non sono mai veramente rimasti fermi negli ultimi 10 anni, continuando a suonare in giro per il mondo, ma hanno mancato di dare un seguito a ‘Lex Hives‘ (2012), ancora oggi il loro album più recente. Il successore, però, arriverà relativamente presto: l’11 agosto la band garage-punk svedese pubblicherà ‘The Death Of Randy Fitzsimmons‘, sesto LP della sua storia. “Non c’è maturità o altre stronzate del genere, perché chi cazzo vuole un rock’n’roll maturo? Il rock’n’roll non riesce a crescere, è un adolescente perenne e questo album si sente esattamente così“, afferma con sicumera il frontman Pelle Almqvist a proposito delle dodici nuove canzoni (prodotte da Patrik Berger), delle quali la prima a essere svelata è il singolo ‘Bogus Operandi‘.



Una cattiva e una buona notizia per i fan dei Best Coast: la cattiva è che la loro band del cuore ha interrotto in maniera indefinita la propria attività, la buona è che il 28 luglio uscirà ‘Natural Disaster‘, l’album di debutto solista della frontwoman Bethany Cosentino. Scritto tra Nashville e Los Angeles, è prodotto da Butch Walker, e mostra un lato artistico diverso della musicista americana, udibile distintamente nel folk-rock del primo singolo ‘It’s Fine‘.



Disco nuovo anche per i Little Dragon, il settimo LP della loro storia, che si chiamerà ‘Slugs Of Love‘ e che uscirà il 7 luglio per Ninja Tune. Dopo averlo inciso nella propria Goteborg, il quartetto svedese sostiene di “aver esplorato diversi modi di comunicare e di collaborare“. ‘Kenneth‘, il nuovo estratto, è in effetti un brano di pop sghembo ma con molte e variegate influenze.



Uscirà il 14 luglio per Saddest Factory (l’etichetta di Phoebe Bridgers) ‘Supermodels‘, il sophomore di Claud. Il successore di ‘Super Monster‘ (2021) vede l’artista affrontare la propria maturità dopo aver sofferto “partenze, perdite e vuoti” e aver lasciato la casa dei genitori. È proprio nel suo nuovo appartamento che il disco è stato composto e in parte registrato. Dalla tracklist di 13 pezzi, il primo estratto è la ballata ‘Every Fucking Time‘.



Tra le nuove band in procinto di spiccare il volo possono a pieno titolo essere annoverati i Lifeguard, giovanissimo trio di Chicago autore di un noise-punk di grande personalità. Li ha appena messi sotto contratto nientemeno che la Matador Records, che il 7 luglio pubblicherà in un unico disco i loro due primi EP, ‘Crowd Can Talk / Dressed in Trenches‘. Il primo risale all’estate 2022, quando uscì per la piccola etichetta Born Yesterday, mentre il secondo è ad oggi ancora inedito. Tra le sue cinque canzoni c’è il nuovo singolo ‘17-18 Lovesong‘.