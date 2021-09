Nuova musica: Idles, Years & Years, Conan Mockasin, Interpol

La pandemia e l’isolamento sociale che ne ha conseguito ha impedito agli Idles di suonare live, ma non di registrare nuova musica. Così, la band inglese è entrata nei Real World Studios di Bath insieme a Kenny Beats (Vince Staples, Slowthai, Freddie Gibbs) per incidere ‘Crawler‘, il loro quarto album in quattro anni, che uscirà il 12 novembre per Partisan Records. Primo singolo è ‘The Beachland Ballroom‘, un brano che sia la nota stampa che lo stesso Joe Talbot non esitano a definire “soul“, e che dunque segna una certa discontinuità con quanto proposto sinora. “È la canzone più importante dell’album. Ci sono tante band che suonano nelle sale da concerto piccole e sognano di entrare in quelle grandi. Essere in grado di scrivere una melodia soul come questa mi ha fatto pensare: f*ck, siamo arrivati ad un punto in cui ci è effettivamente permesso di entrare in queste sale grandi ed essere creativi“, afferma il frontman.



Anche gli Years & Years, ormai progetto personale di Olly Alexander, hanno annunciato il loro nuovo LP: ‘Night Call‘ arriverà il 7 gennaio 2022 via Interscope. Il terzo lavoro della band londinese è anticipato dal singolo ‘Crave‘, il cui video è curiosamente presentato dall’app di dating Feeld. “In passato sono stato dominato da relazioni tossiche, e ho pensato che sarebbe stato divertente capovolgere questo concetto“, dice Alexander del nuovo brano.



È “concepito come ipotetica colonna sonora per una produzione televisiva immaginaria” il nuovo album di Connan Mockasin, ‘Jassbusters Two‘, che uscirà il 5 novembre per Mexican Summer. Dichiarato seguito di ‘Jassbusters‘, fortunato LP del 2018, è stato registrato ai Gary’s Electric Studio di Brooklyn mantenendo il medesimo approccio basato sull’improvvisazione, soprattutto per quanto riguarda i testi. Conterrà 7 tracce tra cui vi è il singolo ‘Flipping Poles‘.

Novità anche in casa Interpol, con la band newyorkese che ha rilasciato un comunicato ufficiale sul proprio ritorno alla registrazione di nuova musica. La nota rivela anche la presenza in studio (a Londra) di Flood e Alan Moulder, che insieme hanno già lavorato con band del calibro di Depeche Mode, Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins e Foals. “Siamo felicissimi di annunciare che Flood & Moulder produrranno e mixeranno il prossimo disco degli Interpol. Siamo ammiratori di lunga data del loro lavoro e siamo felici di essere in studio con loro e di iniziare questo party nel modo giusto“, ha confermato il chitarrista Daniel Kessler. Quello che sarà il loro 7° LP in carriera dovrebbe vedere la luce nel 2022.