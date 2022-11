Nuova musica: Iggy Pop, Fever Ray, Murder Capital, Steve Mason, Patrick Wolf

Il nuovo album di Iggy Pop è ufficiale da giovedì: si chiamerà ‘Every Loser‘ e uscirà il giorno della Befana, il 6 gennaio, per Atlantic/Gold Tooth Records. Il fondatore di quest’ultima label, Andrew Watt, è anche il produttore del disco, a cui ha contribuito un cast letteralmente stellare: Travis Barker dei Blink 182, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Stone Gossard dei Pearl Jam, Duff McKagan dei Guns N’ Roses, Dave Navarro ed Eric Avery dei Jane’s Addiction, oltre all’ex RHCP Josh Klinghoffer. “Li conosco da quando erano bambini“, dice Iggy dei suoi nuovi sodali. “Abbiamo realizzato questo disco alla vecchia maniera. The music will beat the shit out of you [intraducibile, ndr]”. Watt aggiunge: “Iggy Pop è una fottuta icona. Il vero originale. Ha inventato lo stage-diving. Non riesco ancora a credere che mi abbia permesso di fare un disco con lui. Sono onorato. Non c’è niente di più figo. Questo album è stato creato per essere suonato a tutto volume dal vostro stereo… Alzate il volume e tenetevi forte!“. Tra le 11 canzoni in scaletta, anche il ruvidissimo singolo ‘Frenzy‘, reso pubblico un paio di settimane fa.

Anche Karin Dreijer dei Knife, con il progetto solista Fever Ray, ha condiviso una nuova canzone qualche settimana fa. ‘What They Call Us‘ farà parte della scaletta di ‘Radical Romantics‘, terzo album con il suo moniker personale, a cui però ha collaborato sia in fase di scrittura che di produzione l’altra metà della sua band principale, ovvero il fratello Olof. Anche la premiata ditta Trent Reznor & Atticus Ross, Vessel e Nídia hanno dato una mano alla realizzazione del disco, anticipato l’altro ieri da un secondo estratto denominato ‘Carbon Dioxide‘.



L’agognato sophomore dei Murder Capital sarà realtà il prossimo 20 gennaio: ‘Gigi’s Recovery‘, questo il titolo, verrà distribuito da Human Season e conterrà 12 nuove canzoni della band post-punk irlandese, tra cui i due singoli sinora condivisi, ovvero ‘Only Good Things‘ e ‘A Thousand Leaves‘. “La gente pensa di sapere come suonerà, ma non lo sa” è il laconico commento del frontman James McGovern. La press-release aggiunge che il disco “riempie uno spazio completamente diverso, un’atmosfera completamente nuova rispetto a ciò che lo ha preceduto“.





Giunge al quinto LP solista l’ex Beta Band Steve Mason: ‘Brothers & Sisters‘ arriverà il 3 marzo 2023 via Double Six e avrà al suo interno 11 nuove tracce, prodotte dallo stesso musicista scozzese insieme a Tev’n, e alle quali hanno contribuito Jayando Cole, Keshia Smith, Connie McCall & Adrian Blake e Kaviraj Singh. “Un grosso ‘fuck you’ alla Brexit e a chi ha paura dell’immigrazione” è la definizione che Mason dà del suo nuovo lavoro, che è anticipato dal singolo ‘No More‘, un brano che anticipa precisamente le atmosfere world music dell’opera, a cui partecipa il cantante di origine pakistana Javed Bashir.



Era da moltissimo tempo, più di 10 anni, che non sentiva un inedito di Patrick Wolf. L’attesa è cessata ieri, giacché il musicista londinese ha diffuso ‘Enter The Day‘. Il brano farà parte di un EP, ‘The Night Safari‘, prodotto dallo stesso Wolf e in uscita l’anno prossimo, a 20 anni esatti dalla sua prima analoga pubblicazione.