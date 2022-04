Nuova musica: Interpol, Porridge Radio, Cola, Slang, Pink Floyd

Eccolo, il nuovo album degli Interpol. Si chiamerà ‘The Other Side Of Make-Believe‘ e uscirà il 15 luglio per Matador Records. Co-prodotto da Flood e Alan Moulder, è stato registrato nel corso del 2021 tra i monti Catksill e Londra, anche se in realtà la maggior parte delle interazioni è avvenuta da remoto, facendo dire a Paul Banks: “È la prima volta che non devo urlare sopra una batteria“. Ad anticipare quello che sarà il settimo album in carriera per la band newyorkese è un brano chiamato ‘Toni‘, a cui è associato un video diretto da Van Alpert.

Molto atteso è anche ‘Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky‘, il sophomore dei Porridge Radio previsto per il 20 maggio. Dopo ‘Back To The Radio‘, la band di Brighton ha svelato la seconda anticipazione del loro nuovo LP, un brano intitolato ‘The Rip‘ che la frontwoman Dana Margolin definisce “pop per le masse come quello di Charli XCX, ma con la strumentazione di band come Slothrust e Deftones“.



I Cola, la nuova band degli ex Ought Tim Darcy e Ben Stidworthy, pubblicheranno ‘Deep In View‘, il loro album d’esordio, il 20 maggio. Dal disco è già stato estratto un singolo, ‘So Excited‘, e oggi ne è arrivato un altro, ‘Water Table‘, di cui Stidworthy dice: “Sentivo che il disco avesse bisogno di una canzone emozionale come questa“.



Gli Slang, super-gruppo che comprende l’ex Sleater Kinney Janet Weiss, Drew Grow dei Modern Kin, l’ex Thermals Kathy Foster, Anita Lee Elliot dei Viva Voce, pubblicherà il proprio LP d’esordio, ‘Cockroach In A Ghost Town‘, il prossimo 27 maggio. A febbraio lo avevano anticipato con il singolo ‘Wilder‘, oggi è la volta della title-track.



Sono tornati insieme dopo quasi 30 anni, i Pink Floyd, per registrare una canzone i cui proventi andranno al fondo umanitario in favore dell’Ucraina. Il brano si intitola ‘Hey, Hey Rise Up!‘ ed è stato inciso da David Gilmour e Nick Mason insieme al bassista Guy Pratt e al tastierista Nitin Sawhney. Contiene il sample della voce di Andriy Khlyvnyuk, della band ucraina Boombox, registrata da questo post di Instagram in cui nella piazza Sofiyskaya di Kiev canta ‘Oi u luzi chervona kalyna‘, canto popolare locale.