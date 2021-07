Nuova musica: James Blake, Coldplay, Lorde, Oscar And The Wolf, Illuminati Hotties

Ha il titolo piuttosto emo di ‘Friends That Break Your Heart‘ il nuovo album di James Blake, che uscirà il 10 settembre per Republic Records. Non sono stati diffusi moltissimi dettagli su quello che sarà il quinto LP in carriera per il cantautore inglese, se non che la scaletta sarà composta da 12 tracce e che ospiterà i featuring di SZA, J.I.D, SwaVay e Monica Martin. Il video del primo estratto, ‘Say What You Will‘, presenta invece Finneas, il fratello e produttore di Billie Eilish, in veste di attore. “Parla di trovare la pace con chi ti sta attorno in quello che fai indipendentemente da quanto bene gli altri sembrano procedere. Il confronto è la tomba della felicità“, spiega Blake, in una nota, a proposito della nuova canzone.



Avrà certamente grande airplay anche il disco nuovo dei Coldplay, che da qualche giorno si sa ufficialmente che si chiamerà ‘Music Of The Spheres‘ e che uscirà il 15 ottobre prossimo via Parlophone. Oggi ne è stato diffuso un secondo inedito, un pezzo di oltre 10 minuti che si intitola ‘Coloratura‘ e che la band inglese definisce “un brano dell’album più che un singolo“. Chiuderà una scaletta di 12 tracce di cui ben cinque sono intitolate con emoticon, coerentemente con il resto dell’opera, a tema ‘spaziale’. Si tratta di 🪐, ✨, ❤️, 🌎 e ♾️.

Altro sicuro blockbuster sarà con tutta probabilità il nuovo album di Lorde, ‘Solar Power‘, che come è noto arriverà il prossimo 20 agosto. Ieri ne è stato condiviso un secondo estratto, una ballata spoglia e acustica intitolata ‘Stoned At The Nail Salon‘. Anche in questo caso alla produzione vi è l’onnipresente Jack Antonoff, mentre i cori sono cantati da un parterre de roi composto da Phoebe Bridgers, Clairo, Marlon Williams e James Milne. “Questa canzone è una sorta di riflessione sull’invecchiamento, sul focalizzassi sulla propria vita privata e sull’interrogarsi se si sono prese le giuste decisioni“, la descrive la popstar neozelandese.



Era dunque in divenire il nuovo album di Oscar And The Wolf. Il musicista belga lo ha ufficializzato oggi: si intitolerà ‘The Shimmer‘ e uscirà il 22 ottobre per PIAS Recordings. Della scaletta faranno parte ‘James‘, il singolo uscito qualche settimana fa, e il nuovo ‘Oliver‘, diffuso contestualmente all’annuncio. In totale saranno 11 le tracce presenti in quello che sarà il secondo LP in carriera per Max Colombie.



Anche di ‘Let Me Do One More‘, il disco nuovo di Illuminati Hotties, si conosce già la data di pubblicazione: il 1° ottobre. Ieri la musicista californiana ne ha condiviso un nuovo estratto, una collaborazione con Buck Meek dei Big Thief denominata ‘U V V P‘, che si giova con evidenza dei talenti di entrambi i musicisti.