Nuova musica: Jessie Buckley, Tim Heidecker, Drive-By Truckers, Spencer Krug, Phoebe Bridgers, Belle And Sebastian

È senza dubbio un’accoppiata inattesa quella composta dall’attrice irlandese Jessie Buckley (‘Judy‘, ‘A proposito di Rose‘, ‘Sto pensando di finirla qui‘, ‘La figlia oscura‘) e dall’ex chitarrista degli Suede Bernard Butler. Insieme, il 10 giugno faranno uscire un album intitolato ‘For All Our Days That Tear The Heart‘, disco scritto a quattro mani dopo che il manager dell’attrice l’attrice ha favorito l’incontro tra i due. “Ci siamo seduti e ci siamo messi a scrivere canzoni, nella maniera più pura“, racconta Butler in un’intervista al Guardian. Da tutto ciò sono scaturiti 12 brani, tra cui il sofisticato singolo ‘The Eagle & The Dove‘.



Anche Tim Heidecker è un attore che si cimenta spesso con la musica. Il prossimo 24 giugno farà uscire il suo sesto LP in carriera, intitolato ‘High School‘, co-prodotto insieme a Mac DeMarco, Drew Erickson ed Eric D. Johnson, con un brano eseguito insieme a Kurt Vile (‘Sirens Of Titan‘). Ad anticipare il lavoro sarà però un’altra canzone, denominata ‘Buddy‘.



Sono nuovamente pronti a far uscire (il 3 giugno) un nuovo album, il 14° della loro carriera, i Drive-By Truckers. La band southern-rock di Athens (Georgia) lo ha chiamato ‘Welcome 2 Club XIII‘, dedicandolo al locale dove si esibivano, senza troppo successo, a inizio carriera. Ad anticipare una scaletta di 9 tracce c’è il singolo nonché title-track ‘Welcome 2 Club XIII‘.



Sempre molto prolifico, Spencer Krug (Wolf Parade, Sunset Rubdown) ha in cantiere un nuovo LP solista. Si chiamerà ‘Twenty Twenty Twenty Twenty One‘ e arriverà il 17 giugno tramite la sua etichetta personale, la Pronounced Kroog. All’interno ci sarà anche la prima anticipazione diffusa oggi, un pezzo intitolato ‘How We Have To Live‘ che mischia strumentazione analogica e sintetica.



È finalmente giunto il giorno di un nuovo inedito di Phoebe Bridgers, il primo dai tempi di ‘Punisher‘ (2020). Si chiama ‘Sidelines‘ e fa parte della colonna sonora della serie TV di Hulu ‘Conversations With Friends‘, tratta dalle opere di Sally Rooney.

Per i Belle And Sebastian manca sempre meno all’uscita di ‘A Bit Of Previous‘, il loro primo album degli ultimi 7 anni. Uscirà il 6 maggio, e conterrà anche ‘Young And Stupid‘, terzo estratto (dopo ‘If They’re Shooting At You‘ e ‘Unnecessary Drama‘) diffuso l’altro ieri.