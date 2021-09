Nuova musica: Johnny Marr, Elbow, Damon Albarn, Andy Shauf, Bachelor, Sting

Ha un sacco di musica pronta, Johnny Marr. Verrà raccolta in un doppio album intitolato ‘Fever Dreams‘, che uscirà però centellinato in quattro diverse parti. La prima, ‘Fever Dreams Pt 1‘, arriverà il 15 ottobre via BMG. Conterrà quattro canzoni tra cui il singolo ‘Spirit, Power And Soul‘, definito testualmente dall’ex Smiths “an electro soul anthem“. Non ci sono ancora le date di pubblicazione dei restanti tre quarti dell’opera, che la press-relese descrive come “il riflesso del suo passato multiforme, ma contenente anche qualcosa di completamente nuovo“.



C’è un numero 1 anche nel titolo nella nuova pubblicazione degli Elbow, un album denominato ‘Flying Dream 1‘ che diverrà di pubblico dominio il 19 novembre prossimo. Conterrà 10 nuove tracce che possono vantare la particolarità di essere state “perfezionate, suonate e registrate” al Royal Theatre di Brighton: “Affittare un teatro vecchio di duecento anni che non è mai stato chiuso così a lungo nella sua storia era qualcosa che poteva essere fatto solamente nelle circostanze attuali. Registrare in uno spazio così meraviglioso e vasto ma senza pubblico è qualcosa che getta come un’ancora al periodo in cui il disco è stato realizzato“, spiega il frontman Guy Garvey. Ed è quanto si può vedere nel breve teaser di un minuto che introduce il disco, di cui al momento non è ancora stato diffuso nessun estratto.



Il nuovo LP di Damon Albarn, ‘The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows‘ uscirà appena una settimana prima, il 12 novembre. Ciononostante, si conoscono già tre delle 11 canzoni che ne comporranno la scaletta: dopo la title-track e ‘Polaris‘, ieri è stata rivelata ‘Particles‘, brano assai riflessivo quanto i precedenti, ispirato da una conversazione sulla pandemia che il frontman dei Blur ha avuto con un passeggero su un volo per l’Islanda.



Ha la funzione di promuovere la ripresa della sua attività live la nuova canzone di Andy Shauf. ‘Spanish On The Beach‘ è un brano acustico e piuttosto breve ma di ottimo impatto, che narra di una vacanza con la Judy che poi avrebbe re-incontrato in una delle narrazioni del suo LP del 2020, ‘Neon Skyline‘.



Uscita a sé stante è anche il nuovo singolo delle Bachelor, il progetto comune di Jay Som e Palehound, di cui qualche settimana fa è uscito il debutto ‘Doomin’ Sun‘. Dalle stesse sessioni è tratta ‘I See It Now‘, canzone che avrebbe potuto tranquillamente farne parte.



Continua a scrivere e pubblicare musica Sting, che il 19 novembre farà uscire ‘The Bridge‘, definito da Wikipedia il suo 15° album solista. 11 le tracce in scaletta, più altre due nella deluxe edition; fanno parte di un lavoro composto durante la pandemia di cui risente anche a livello testuale. Ad anticiparlo una canzone apparentemente allegra, con tanto di fiati, che si intitola ‘If It’s Love‘.