Nuova musica: Kasabian, Eels, Snail Mail, Elvis Costello, Anaïs Mitchell

Ecco la prima canzone dei ‘nuovi’ Kasabian, quelli senza il vocalist Tom Meighan (auto-esclusosi dal gruppo per “problemi personali“): si intitola ‘Alygatyr‘ ed è stata pubblicata oggi sulle piattaforme streaming. Come prevedibile, le parti vocali sono state prese in carico dal chitarrista e principale songwriter Sergio Pizzorno. Sulla loro pagina Facebook è lo stesso quartetto inglese a definirlo “pure banger“, e peraltro si tratta indiscutibilmente di uno dei brani più rumorosi della loro discografia.



Un inedito anche da parte degli Eels, che il 28 gennaio pubblicheranno il nuovo album ‘Extreme Witchcraft‘. Del disco farà parte anche ‘Steam Engine‘, secondo estratto (dopo ‘Good Night On Earth‘) che pare molto influenzato dal blues-rock degli anni ’50.



Siamo invece alla terza anticipazione per il nuovo LP di Snail Mail, ‘Valentine‘, che arriverà piuttosto preso, il prossimo 5 novembre. Il brano, denominato ‘Madonna‘, è stato condiviso in una versione live registrata al Armour-Stiner Octagon House, edificio storico situato nella campagna newyorkese. Segue la title-track e ‘Ben Franklin‘, giunti al pubblico dominio nelle scorse settimane, e rispetto a quest’ultimo è decisamente più aderente a quanto ascoltato in ‘Lush‘, il suo debutto del 2018.



Anaïs Mitchell l’abbiamo ascoltata diffusamente in ‘How Long Do You Think It’s Gonna Last?‘ dei Big Red Machine, a cui ha contribuito per tre dei brani in scaletta. Ora, però, ha pronto un album in autonomia, che si chiama con le sue generalità e verrà pubblicato da BMG il 28 gennaio 2022. Numeroso l’elenco dei collaboratori per quello che sarà il suo sesto LP in carriera: Josh Kaufman, che lo produce, oltre a Michael Lewis, JT Bates, Thomas Bartlett, Nico Muhly e naturalmente Aaron Dessner. Primo singolo è una canzone intitolata ‘Bright Star‘, ispirata al ritorno da New York nel natio Vermont durante il primo lockdown, “dove dopo molto tempo ho potuto rivedere le stelle“.



Sempre molto attivo Elvis Costello, che con i suoi Imposters pubblicherà, a poco più di un anno dal precedente ‘Hey Clockface‘, un nuovo LP intitolato ‘The Boy Named If‘. Uscirà il 14 gennaio per EMI. Prodotto dall’insigne musicista britannico insieme a Sebastian Krys, si propone di sviscerare “quel momento mortificante in cui ti viene detto di smettere di comportarti come un bambino, che per la maggior parte degli uomini (e forse anche alcune ragazze) può essere uno qualsiasi dei prossimi 50 anni“. Tra le 13 tracce in scaletta c’è anche il singolo ‘Magnificent Hurt‘.