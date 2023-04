Nuova musica: King Krule, Nation Of Language, Jeremy Tuplin, Bar Italia, Rancid

È già da qualche giorno che King Krule ha annunciato quello che sarà il suo quarto LP in carriera: ‘Space Heavy‘ uscirà il 9 giugno per XL Recordings. Scritto tra il 2020 e il 2022 a Londra e Liverpool, è stato registrato insieme al produttore Dilip Harris e ai compagni di band Ignacio Salvadores (sax), George Bass (batteria), James Wilson (basso) e Jack Towell (chitarra). Intende trattare di quello “spazio intermedio infestato da sogni d’amore, che narra di connessioni perdute e di persone e situazioni perse nella ghigliottina dell’universo“. ‘Space Heavy‘ avrà ben 15 tracce in scaletta, tra cui c’è anche il recentissimo singolo ‘Seaforth‘.



I Nation Of Language avevano già preannunciato che il loro nuovo album si sarebbe chiamato ‘Strange Disciple‘, e nello scorso weekend hanno lo hanno confermato aggiungendo ulteriori dettagli. Il disco uscirà il 15 settembre per PIAS, con 10 brani in tracklist prodotti da Nick Millhiser (Holy Ghost!, LCD Soundsystem), che ha convocato la band newyorkese nel suo studio di Williamsburg. La nota stampa sottolinea come questo lavoro, registrato analogicamente (prima volta per loro), includa la batteria suonata e “più chitarre che mai“. Dopo ‘Sole Obsession‘ di qualche settimana fa, è stato diffuso un nuovo estratto denominato ‘Weak In Your Light‘.



‘Orville Discotheque‘ è il titolo del quarto LP della carriera di Jeremy Tuplin. Il cantautore inglese lo pubblicherà il 19 Maggio via Trapped Animal. Racconta nota stampa: “L’album si ispira al mito di Orfeo e alla moltitudine di personaggi che ne fanno parte: lo stesso Orfeo (qui Orville), Euridice, Ermes, Ade e Persefone (…) racconta di un imperfetto eroe appassionato di clubbing e dei suoi travagli romantici in un momento storico indefinito, tra gli anni ’70 e gli ’80, o da qualche parte nel futuro.” Due sinora gli estratti da una scaletta di 14 pezzi, ‘Dancing On Your Own‘ e ‘Better Man‘.





Non solo gli Italia 90, ma anche un’altra band post-punk londinese che nella denominazione richiama il nostro paese, i Bar Italia, farà uscire un album nel 2023. ‘Tracey Denim‘ è il terzo della giovane storia del trio, e arriverà il 19 maggio via Matador Records. Conterrà 15 tracce tra cui vi sono i due estratti resi sinora noti, ‘Nurse!‘ e ‘Punkt‘, entrambi prodotti dall’italiana Marta Salogni.





2 giugno 2023 data campale per i fan italiani dei Rancid, che li potranno vedere live al Slam Dunk Festival di Bellaria Igea Marina (RN), ma potranno anche sentire per la prima volta il nuovo album ‘Tomorrow Never Comes‘, che esce proprio quel giorno per la storica Epitaph. Prodotto da Brett Gurewitz dei Bad Religion, avrà una tracklist di 16 canzoni tra cui c’è il primo singolo, anch’esso denominato ‘Tomorrow Never Comes‘.