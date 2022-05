Nuova musica: Kiwi Jr, Interpol, Angel Olsen, Soccer Mommy, Metric, Sylvan Esso

Dei Kiwi Jr ci sono piaciuto molto entrambi gli album pubblicati sinora, ‘Football Money‘ (2019) e ‘Cooler Returns‘ (2021). A distanza di un anno e mezzo gli slacker-rockers canadesi ne faranno uscire un altro, ‘Chopper‘, che sarà udibile dal 12 agosto grazie a Sub Pop. Prodotto dal co-frontman dei Wolf Parade Dan Boeckner (che attualmente suona anche negli Arcade Fire), conterrà 10 canzoni tra cui l’ottimo primo singolo ‘Night Vision‘.



Gli Interpol hanno diffuso ieri il terzo estratto da ‘The Other Side Of Make-Believe‘, il loro nuovo album in arrivo il 15 luglio via Matador Records. Dopo ‘Toni‘ e ‘Something Changed‘ è la volta di ‘Fables‘, brano che il frontman Paul Banks definisce “una melodia leggera con un testo ottimista e un ritmo di batteria saltellante che evoca l’R&B classico con un cenno all’età d’oro dell’hip hop. È una jam estiva e un brano di cui siamo particolarmente orgogliosi“.



Manca molto meno al nuovo LP di Angel Olsen, ‘Big Time‘, che uscirà il 3 giugno prossimo per Jagjaguwar. Anche in questo caso siamo giunti alla terza anticipazione, ‘Through The Fires‘, che segue ‘All The Good Times‘ e la title-track ‘Big Time‘. “È il tema centrale di questo disco. È una canzone che ho scritto per ricordare a me stessa che la vita è breve, che il passato non è qualcosa su cui soffermarsi troppo e che è importante continuare a muoversi“, racconta in una nota la cantautrice a proposito nel nuovo inedito.



‘Sometimes, Forever‘, il terzo LP in carriera di Soccer Mommy, prodotto da Oneothrix Point Never, uscirà il 24 giugno per Loma Vista. Dopo ‘Shotgun‘ e ‘Unholy Affliction‘, la musicista americana ha condiviso ‘Bones‘, canzone che in origine doveva essere destinata alla colonna sonora di una commedia romantica, ma che le è uscita così bene da decidere di tenersela per sé.

In ‘Formentera‘, il nuovo album dei Metric in arrivo l’8 luglio, ci sarà anche ‘Doomscroller‘, secondo estratto molto peso e dunque dall’atmosfera decisamente differente rispetto ad ‘All Comes Crashing‘, il primo, che la band electro-pop canadese aveva condiviso il mese scorso.

A proposito di pop ed elettronica messi insieme, tra i maggiori esponenti di genere ci sono i Sylvan Esso, che a un paio di anni di distanza dal loro più recente LP (‘Free Love‘ del 2020) hanno reso pubblica una nuova canzone. Non è chiaro se ‘Sunburn‘ sia l’anticipazione di qualcosa di più lungo, ma qualitativamente potrebbe benissimo esserlo.