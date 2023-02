Nuova musica: Lies, Lemon Twigs, M83, Beck, Depeche Mode

La copertina che vedete qui sopra è quella dell’album di debutto dei Lies, nuova band formata da chi debuttante non è: si tratta infatti del nuovo progetto di Mike e Nate Kinsella, cugini ma anche compagni di band nei ‘mitici’ American Football. Il 31 marzo via Polyvinyl pubblicheranno ‘Lies‘, LP omonimo registrato ad Omaha negli studi di proprietà di Mike Mogis dei Bright Eyes con l’aiuto al missaggio di Sonny DiPerri. Delle 12 canzoni in scaletta ben 6, in vari momenti, sono già state condivise (le potete ascoltare qui). L’ultima in ordine di tempo è il singolo ‘Resurrection‘, in cui al posto delle chitarre a farla da padroni sono i sintetizzatori.



I Lemon Twigs avevano già fatto intendere che qualcosa stesse bollendo in pentola con il singolo ‘Corner Of My Eye‘. Oggi l’hanno fatto seguire da un’altra canzone, ‘Any Time Of Day‘, ma soprattutto dall’annuncio di quello che sarà il loro quarto album in carriera: ‘Everything Harmony‘ arriverà il 5 maggio grazie a Captured Tracks. Registrato tra New York e San Francisco e prodotto dagli stessi fratelli D’Addario, è dichiaratamente stato ispirato, soprattuto negli arrangiamenti, ad “Arthur Russell e Moondog“.



‘Fantasy‘, il nuovo album degli M83 che arriverà per intero il 17 marzo, ha già le sue prima 6 canzoni interamente udibili. Venerdì scorso, infatti, Anthony Gonzalez ha reso pubblico la prima metà del disco, composta da ‘Water Deep‘, ‘Oceans Niagara‘ (già nota da qualche settimana), ‘Amnesia‘, ‘Us And The Rest‘, ‘Earth To Sea‘ e ‘Radar, Far, Gone‘. È lo stesso musicista francese a descrivere il contenuto delle sue nuove composizioni: “Volevo che questo disco fosse di grande impatto dal vivo (…) La combinazione di chitarre e synth è sempre presente nella mia musica, ma forse è più presente in questo nuovo disco che in quelli precedenti (…) Volevo essere più presente dal punto di vista lirico e vocale (…) Ho pensato che se ci fossi riuscito, questo album sarebbe stato più personale di quelli precedenti.”

Fantasy by M83

Torna a farsi sentire anche Beck, con un brano solo voce, chitarra e armonica intitolata ‘Thinking About You‘. Si tratta di un pezzo già eseguito live, che rimanda ai dischi più acustici del musicista americano, come ‘Mutations‘ (1998) e ‘Sea Change‘ (2002), e che sembra fa intendere ne possa arrivare un’altro nei prossimi mesi.



‘Memento Mori‘, il nuovo LP dei Depeche Mode, uscirà sicuramente il 24 marzo. Avrà in scaletta 12 tracce, tra cui il nuovo singolo ‘Ghosts Again‘, suonato live a Sanremo lo scorso sabato. “Cattura il perfetto bilanciamento tra malinconia e gioia“, la descrive il frontman Dave Gahan. Il quindicesimo album in carriera della band inglese è prodotto da James Ford e Marta Salogni, e masterizzato da Matt Colton. Sarà il primo senza il tastierista Andy Fletcher, scomparso nel 2022.