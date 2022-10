Nuova musica: Local Natives, Black Belt Eagle Scout, Westerman, JDFR, Men I Trust

Siamo già al terzo inedito in poco più di due mesi e mezzo per i Local Natives: dopo ‘Desert Snow‘ e ‘Hourglass‘, usciti a fine luglio, oggi è il giorno della diffusione di ‘Just Before The Morning‘, brano delicato e mellifluo che però, almeno per il momento, non è annunciato come anticipazione di alcun nuovo LP. Ciononostante, una nota del gruppo sembra aprire a ulteriori novità: “È una canzone nata da un’esplosione di creatività dopo che ci siamo finalmente ritrovati in studio (…) Esplora la natura ciclica della vita e i molti modi in cui si può ricominciare.” Ultimo lavoro della band californiana è ‘Violet Street‘ del 2019.



È invece il primo brano in tre anni ‘Don’t Give Up‘, nuovo singolo di Black Belt Eagle Scout. La cantautrice di origine nativo-americana lo ha diffuso insieme a una nota che sottolinea come il pezzo tratti di salute mentale, nel suo caso in relazione al senso di appartenenza alla sua terra che gli hanno trasmesso i suoi antenati. Anche per il progetto guidato da Katherine Paul non è chiaro se questa pubblicazione possa essere un anticipo di un nuovo LP, che manca dal 2019 (‘At The Party With My Brown Friends‘).



Sembra avvicinarsi al proprio sophomore Westerman: prima tappa è ‘Idol; RE-run‘, nuovo singolo prodotto insieme a James Krivchenia dei Big Thief, che vi suona anche la batteria. Il seguito di ‘Your Hero Is Not Dead‘ non è ancora ufficiale, ma la press-release del nuovo brano si chiude con un “stay tuned for more news from Westerman coming very soon” che è molto eloquente. Il musicista inglese suonerà peraltro dal vivo questa sera a Faenza e domani a Milano.



È una ballata molto dreamy intitolata ‘The Orchid‘ il nuovo singolo di Jófríður Ákadóttir, in arte JFDR. Si tratta della prima pubblicazione dopo la firma con la label londinese Houndstooth, e anche in questo caso potrebbe preludere a un LP, che sarebbe il suo terzo da solista.



Nuovo brano anche per i Men I Trust, già il terzo inedito da inizio anno. ‘Girl‘ segue ‘Hard To Let Go‘ e ‘Billie Toppy‘, dai quali differisce piuttosto nettamente nello stile, in questo caso decisamente molto Gainsbourg (alcune parti di lingua francese incluse).