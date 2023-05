Nuova musica: M. Ward, Gaslight Anthem, Antlers, Nick Wire, 3 Clubmen

Neanche fosse un disco di un rapper, nel nuovo album di M. Ward ci sono un sacco di featuring: ben sette su dieci canzoni, due delle quali sono delle cover (di pezzi di David Bowie e Daniel Johnston) e otto inedite. Che poi non ci si discosti molto dal consueto folk-rock lo conferma il primo estratto, ‘Supernatural Thing‘, che condivide lo stesso titolo con l’LP che uscirà il 23 giugno. Al quale prestano opera First Aid Kit (due volte), Jim James, Kelly Pratt, Shovels & Rope, Scott McMicken e Neko Case.



È evidentemente terminato il letargo dei Gaslight Anthem, iniziato nell’ormai lontano 2015. La band americana capitanata da Brian Fallon è infatti tornata a farsi sentire con un nuovo potente singolo denominato ‘Positive Change‘, che introduce anche un tour in Nord America. Soprattutto, però, il brano dovrebbe essere l’anticipazione di un nuovo album, su cui il gruppo del New Jersey ha già dichiarato di stare lavorando.

Gli Antlers, da parte loro, stanno invece pubblicando sempre più singoli. ‘Rains‘ è il terzo in poco meno di sei mesi, dopo ‘Ahimsa‘ e ‘I Was Not There‘. Non è ancora chiaro, tuttavia, se i tre brani andranno a fare parte di un album. “Una canzone ottimista sulla possibilità di rinnovamento“, spiega il frontman Peter Sieberman a proposito del nuovo pezzo.

Un disco solista di Nicky Wire potrebbe arrivare presto, anche se in realtà è da qualche anno che il bassista dei dei Manic Street Preachers ne dichiara l’esistenza. Nel 2021, ad esempio, aveva detto “è pronto“, aggiungendo di aver preso ispirazione dal jazz quanto dal C-86, mentre un anno prima lo aveva descritto come “moderno ed elettronico“. Mercoledì Wire ha finalmente condiviso su Bandcamp un nuovo brano, ‘Contact Sheets‘, che potrebbe esserne un’anticipazione (a dire il vero molto classicamente brit-pop).

Contact Sheets by Nicky Wire

Altro veterano del pop britannico è Andy Partridge, già leader storico degli XTC, che insieme a Jen Olive e Stu Rowe ha fondato una nuova band, The 3 Clubmen. Il gruppo ha appena diffuso un singolo, ‘Aviatrix‘, un brano pop piuttosto sghembo che non tradisce la firma del suo autore.