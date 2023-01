Nuova musica: Mac DeMarco, Frankie Rose, Hold Steady, Tennis, Lemon Twigs

Non ha grafica, oltre alla natura morta che vedete qui sopra, la copertina del nuovo album di Mac DeMarco. Che però ha già un titolo, ‘Five Easy Hot Dogs‘, e due date di pubblicazione: una per la versione digitale, il 20 gennaio, e un’altra in formato fisico, il 12 maggio. Sarà un disco soltanto strumentale, composto da 14 tracce, ognuna delle quali porta il nome della città in cui è stata incisa: “Il piano era di iniziare a guidare verso nord, e di non tornare a Los Angeles fino a che il disco non fosse finito“, afferma il musicista canadese in una nota. Non ci sono, almeno per il momento, anticipazioni. La sensazione è che l’LP verrà svelato nella sua totalità tra 15 giorni esatti.

Sarà invece composto di vere e proprie canzoni il nuovo album dell’ex Vivian Girls, Crystal Stilts e Dum Dum Girls Frankie Rose, il suo primo in 6 anni. ‘Love As Projection‘ uscirà il 10 marzo per Slumberland, con 10 tracce in scaletta. “È la la raccolta più personale e accessibile che Frankie abbia mai realizzato. Sfrutta la potenza e la propulsione dei primi tempi del punk DIY di Frankie, senza perdere di vista il suono avvolgente e onirico per cui è stata conosciuta negli ultimi anni“, afferma la press-release. Il primo estratto, ‘Anything‘, è un godibilissimo starter tra synth- e indie-pop.



Quest’anno gli Hold Steady festeggeranno 20 anni di attività assai prolifici, con otto album sino ad ora pubblicati. Il 31 marzo, però, diventeranno nove, giacché la band di Minneapolis farà uscire ‘The Price Of Progress‘. Come il precedente ‘Open Door Policy‘ (2021) è stato registrato nei dintorni di New York e prodotto da Josh Kaufman dei Bonny Light Horseman. Conterrà 10 brani tra cui il singolo, tanto alt-rock, ‘Sideways Skull‘. “Queste sono alcune delle canzoni più cinematografiche del catalogo degli Hold Steady e il disco è stato una gioia da realizzare. Sento che siamo andati in un posto che non avevamo mai visto prima, il che è una cosa molto eccitante per una band che ha venti anni di carriera alle spalle”, racconta un entusiasta Craig Finn.



Arriverà il 10 febbraio via Thirty Tigers ‘Pollen‘, il nuovo album dei Tennis, il sesto della carriera di Alaina Moore e Patrick Riley. Il duo di Denver lo ha registrato nella propria abitazione con un obbiettivo ben preciso: “Volevamo scrivere un grande album, qualcosa che andasse bene per le radio ma, come nostro solito, con una struttura pop non convenzionale“, spiega la Moore. “Per evitare di cadere nelle vecchie abitudini abbiamo utilizzato strumenti e attrezzature che erano nuovi per noi. Abbiamo prodotto tutto da soli, resistendo all’impulso di modificare all’infinito o fare troppe sovraincisioni“. Primo esempio è il singolo ‘One Night With The Valet‘.



Tornano con un brano mellifluo e al solito vintage i Lemon Twigs. ‘Corner Of My Eye‘ è anche il primo singolo per la loro nuova etichetta, la Captured Tracks. Il brano, spesso suonato live, è stato registrato nell’inverno del 2021 a New York ed è insolitamente poco stratificato. “Abbiamo questa canzone da un po’ di tempo, siamo entusiasti di condividerla con i fan che potrebbero averla ascoltata dal vivo nel corso degli anni!“, affermano Brian e Michael D’Addario in un comunicato.