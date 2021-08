Nuova musica: Marissa Nadler, Black Marble, Casper Skulls, Pinegrove, Hand Habits, Robert Levon Been, Nothing

I più attenti avranno riconosciuto Marissa Nadler nell’immagine qui sopra, che funge anche da copertina per il suo nuovo album, ‘The Path Of The Clouds‘, che uscirà il 29 ottobre per Bella Union. Auto-prodotto dalla stessa cantautrice americana, il disco è stato scritto durante i primi mesi di pandemia ed è annunciato dalla press-release come “la raccolta di canzoni più stilisticamente avventurosa, liricamente trasgressiva e melodicamente sofisticata della sua già ricca discografia“. Folta la lista dei collaboratori, tra cui vi sono l’ex Cocteau Twins Simon Reynolds, l’arpista Mary Lattimore, la cantautrice Emma Ruth Rundle e l’ex vocalist dei Black Mountain Amber Webber. Ad anticipare l’opera è il singolo ‘Bessie, Did You Make It?‘, che farà parte di una tracklist di 11 tracce.



Abbiamo già contato ben 13 album che saranno tutti in uscita il 22 ottobre prossimo, data campale per le pubblicazioni discografiche del 2021. Tra di essi vi è anche ‘Fast Idol‘, nuovo LP di Chris Stewart in arte Black Marble, che seguita nel proporre accattivanti (sebbene un po’ cupe) canzoni synth-pop molto devote agli anni ’80. Il disco, che verrà distribuito da Sacred Bones, è già stato anticipato da due singoli, ‘Somewhere‘ e ‘Ceiling‘.





Sono “Neko Case, Neil Young e Gillian Welch” i riferimenti principali di ‘Knows No Kindness‘, sophomore dei Casper Skulls. Il nuovo album della band canadese è annunciato come “sonoramente contrastante” rispetto a un debutto che si era rivelato molto più ruvido. Un esempio è il singolo ‘Thesis‘, ballata ispirata dall’interazione scolastica della frontwoman Melanie St-Pierre con la sua insegnante di inglese delle scuole medie.



Nuova musica anche da parte dei Pinegrove, e chissà se sarà anticipatrice di qualcosa di più composito. Per il momento si può ascoltare il singolo ‘Orange‘, primo inedito da studio dai tempi del precedente LP ‘Marigold‘ (2020), e prodotto dal frontman Evan Stephens Hall insieme a Sam Skinner.



Del nuovo LP di Hand Habits, ‘Fun House‘, è invece noto da qualche tempo che arriverà il famigerato 22 ottobre. Di un tre giorni fa è la diffusione del secondo estratto, ‘No Difference‘, che come il precedente ‘Acquamarine‘ è prodotto da Sasami Ashworth e lavorato ai suoni da Kyle Thomas alias King Tuff. Fa parte del materiale definito “il più acutamente personale e stilisticamente avventuroso di qualsiasi cosa abbiate sentito prima” dalla folk-singer americana.



Robert Levon Been dei Black Rebel Motorcycle Club, dal canto suo, ha appena approntato la colonna sonora di ‘The Card Counter‘, il nuovo film di Paul Schrader prodotto da Martin Scorsese. Molte delle tracce in scaletta sono vere e proprie canzoni, e tra di esse vi è ‘Mercy Of Men‘, nuova anticipazione che annovera il featuring vocale della cantautrice S.G. Goodman.



Anche per i Nothing ci sarà presto una nuova pubblicazione: si tratta di ‘The Great Dismal B-Sides‘, in arrivo l’8 ottobre, che come intuitivamente si può comprendere sarà composto da outtakes del loro LP uscito nel 2020. Due gli inediti: quella che avrebbe dovuto esserne la title-track, ‘The Great Dismal‘, e ‘Amber Gambler‘, resa pubblica lo scorso giovedì.