Nuova musica: Matt Maltese, Big Red Machine, Vaccines, Villagers, Vanishing Twin

Questa foto che si potrebbe definire ‘caleidoscopica’ è la copertina del nuovo album di Matt Maltese. ‘Good Morning It’s Now Tomorrow‘ uscirà l’8 ottobre prossimo via Nettwerk, preceduto dal singolo ‘Shoe‘, pop-song nel suo stile nel cui video il musicista inglese canta sepolto nella sabbia. “Voglio che questo disco celebri la teatralità di tutte le piccole cose. Può sembrare melenso dirlo, ma penso che la vita sia migliore quando si cerca di rendere l’ordinario straordinario“, afferma Matt all’NME.



E’ già il terzo singolo in pochi giorni che i Big Red Machine diffondono sul web. ‘Reengade‘ farà anch’esso parte di ‘How Long Do You Think It’s Gonna Last?‘, il loro nuovo LP, con la particolarità che il featuring coinvolto è quello di Taylor Swift. Proprio durante le sessions di ‘Folklore‘, l’LP della cantautrice americana prodotto da Aaron Dessner, i due hanno scritto insieme questa canzone.



E’ della scorsa settimana il secondo estratto dal nuovo album dei Vaccines. Si intitola ‘Back In Love City‘ come l’LP, che uscirà il 10 settembre per AWAL. Come recita la nota stampa, il brano è ispirato “da città immaginarie – dalla versione di Los Angeles di Ridly Scott in Blade Runner a Fear City di Cowboy Beebop – così come luoghi reali quali Los Angeles, Tijuana e Tokyo“.



‘Fever Dreams‘, il nuovo album di Villagers, uscirà invece il 20 agosto per Domino. Anche in questo caso è arrivata la seconda anticipazione, un brano denominato ‘So Simpatico‘ in cui il “so” dovrebbe rappresentare la parola inglese che significa “così” piuttosto che la contrazione di “sono”. Conor O’Brien la descrive come “una canzone di devozione; che si tratti di una persona, di sé stessi o dell’arte di essere, parla di una lotta per risultare autentici“.



C’è un disco nuovo anche per i Vanishing Twin: si chiamerà ‘Ookii Gekkou‘ e arriverà il 15 ottobre prossimo via Fire Records. Concepito durante il lockdown, a detta della frontwoman Cathy Lucas “esplora un nuovo territorio per la band, incorporando elementi di afrofunk, improvvisazione jazz e avanguardia, tutto mentre stavamo mettendo un piede in un percorso di songwriting pop più tradizionale“. Esemplificativo di tutto ciò è il singolo ‘Big Moonlight (Ookii Gekkou)‘.