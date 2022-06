Nuova musica: Maya Hawke, Broken Bells, Steve Lacy, Big Pink, The 1975

Il suo album di debutto di due anni fa, ‘Blush‘, ci era piaciuto parecchio, e così da queste parti non può passare inosservato che il prossimo 23 settembre, via Mom+Pop, ne giungerà il seguito. Il sophomore di Maya Hawke si intitolerà ‘Moss‘ e conterrà 13 nuove trecce scritte insieme a Benjamin Lazar Davis, Christian Lee Hutson, e Will Graefe. Tra di esse vi sarà ‘Thérèse‘, brano ispiratole da un dipinto ma al contempo autobiografico (“parla della sensazione di sentirsi bloccati come la versione di te stesso che qualcun altro ha creato“), uno degli argomenti di cui la cantante/attrice ha discorso ieri nell’ospitata allo show di Jimmy Fallon.



Tornano a farsi sentire anche i Broken Bells, che hanno diffuso oggi un nuovo singolo, ‘We’re Not in Orbit Yet…‘ e hanno annunciato il loro terzo LP, che si sa già si chiamerà ‘Into the Blue‘ sebbene non abbia ancora una data di uscita. Si tratterà del primo disco in otto anni per James Mercer (Shins) e Brian Burton (aka Danger Mouse), e sarà da vedere se conterrà anche ‘Shelter‘ e ‘Good Luck‘, brani diffusi una tantum rispettivamente nel 2018 e 2019.



Disco nuovo pure per Steve Lacy, chitarrista degli Internet ma anche autore di un ottimo album da solo (‘Apollo XXI‘, 2019). Il musicista californiano a breve pubblicherà il seguito, che si chiamerà ‘Gemini Rights‘ e arriverà piuttosto presto, il 15 luglio. Conterrà il nuovo singolo, la Prince-iana ‘Bad Habit‘, ma anche la precedente anticipazione, intitolata ‘Mercury‘.





Continuano a far uscire canzoni nuove i Big Pink. L’ultima in ordine di tempo si chiama ‘Love Spins On Its Axis‘ ed è stata scritta dal frontman Robbie Furze insieme a Jamie Hince dei Kills, e incisa con i contributi di Jamie T e degli Dust In The Sunlight. Segue di poche settimane ‘No Angels‘, e potrebbe anticipare qualcosa di più corposo, che la band londinese non pubblica dal 2012 (‘Future This‘).



È invece certo che il nuovo LP dei 1975 si chiamerà ‘Being Funny In A Foreign Language‘. Del disco si conoscono i titoli delle 11 tracce in scaletta, resi disponibili dalle pagine social dei fan della band, ma non la data di uscita. Il primo estratto, ‘Part Of The Band‘, dovrebbe essere reso pubblico il 7 luglio prossimo.