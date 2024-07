Nuova musica: Mercury Rev, Nada Surf, Beabadoobee, Clairo, Los Campesinos

Dopo nove anni di attesa, i Mercury Rev torneranno a far sentire nuove canzoni in ‘Born Horses‘, il nono album della loro carriera, che uscirà il prossimo 6 settembre per Bella Union. Il disco era già stato anticipato qualche settimana fa da ‘Patterns‘, e oggi è arrivato ‘Ancient Love‘, spoken word dichiaratamente ispirato ai lavori del poeta americano della beat generation Robert Creeley.



Una settimana dopo, il 13 settembre, via New West arriverà ‘Moon Mirror‘, decimo LP della storia dei Nada Surf. Anche in questo caso siamo al secondo estratto: dopo ‘In Front Of Me Now‘ è la volta di ‘New Propeller‘, un brano che prende atto “che nella vita ci siano determinate costanti nonostante i cambiamenti che ci mettono alla prova“.



Il giorno dopo ferragosto, il 16/8, Beabadoobee pubblicherà grazie a Dirty Hit quello che è già il terzo album della sua ancor giovane carriera, ‘This Is How Tomorrow Moves‘. Prodotto da Rick Rubin, aveva già due tracce nell’etere (‘Take A Bite‘ e ‘Coming Home‘) prima che l’altro ieri venisse diffuso il nuovo singolo ‘Ever Seen‘. Il brano, a detta della musicista londinese, è stato ispirato dal tour che l’ha vista aprire a Taylor Swift, ed è dunque, sostanzialmente, un pezzo folk.



Tra poco più di una settimana, il 12 luglio, Clairo pubblicherà ‘Charm‘, anche in questo caso terzo LP in carriera. ‘Nomad‘, un inno a rimanere single per non venire ferita sentimentalmente, è il secondo estratto diffuso la scorsa settimana, e segue il già noto ‘Sexy To Someone‘.



Sono passati sette anni dal più recente LP dei Los Campesinos, ma la band gallese sta per risolvere l’attesa con ‘All Hell‘, in arrivo il 19 luglio per Heart Swells, la loro etichetta privata. Dopo ‘Feast Of Tongues‘, ‘A Psychic Wound‘ e ‘0898 Heartache‘, la band gallese ieri ha svelato la quarta anticipazione, una canzone denominata ‘Kms‘.