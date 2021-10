Nuova musica: Midlake, Sasami, Nic Cester, War On Drugs, Miles Kane

Ha un che di paranormale il nuovo album dei Midlake, ‘For The Sake Of Bethel Woods‘, che uscirà il prossimo 18 marzo per Bella Union. È infatti dedicato al padre del batterista Jesse Chandler, ritratto nella copertina del disco, che dopo la sua scomparsa sarebbe comparso in sogno al figlio consigliandogli di rimettere insieme la band, in letargo dal 2014. Quello che sarà il quinto LP del sestetto texano giungerà a più di 8 anni di distanza da ‘Antiphon‘, pubblicato a novembre 2013. Conterrà 11 nuove composizioni, tra cui vi è il singolo ‘Meanwhile…‘, diffuso ieri.



Parlavamo giusto oggi di Sasami in quanto produttrice del recentissimo LP di Hand Habits. Oggi è giunta la notizia dell’uscita del suo nuovo album solista, che si chiamerà ‘Squeeze‘ e che verrà pubblicato il 25 febbraio 2022 da Domino Records. Secondo la nota stampa, il nuovo lavoro svarierà tra “la cruda aggressività del nu-metal, la tenera schiettezza del country-pop e del folk rock, e il drammatico romanticismo della musica classica.” A coadiuvarla un cast d’eccezione: la succitata Meg Duffy, Kyle Thomas alias King Tuff, Pascal Stevenson dei Moaning, Christian Lee Hudson, Laetitia Tamko aka Vagabon e persino il batterista dei Megadeth Dirk Verbeuren. Prime concrete esemplificazioni sono due canzoni, condivise entrambe oggi, che si intitolano ‘The Greatest‘ e ‘Skin A Rat‘.





Nuovo disco anche per Nic Cester, frontman dei Jet ma da tempo attivo anche come solista, che il 3 novembre pubblicherà ‘The Skipping Girl‘, album legato a un libro per bambini dal medesimo titolo, scritto anch’esso dal musicista australiano. Il racconto narra “la storia di una ragazza fatta di ferro e tubi al neon che salta la corda in un eterno loop. Intrappolata in quei circuiti, sogna di essere una persona vera. Quando in una notte di tempesta un fulmine colpisce la struttura e manda in frantumi l’insegna, quel desiderio impossibile si avvera“. Concepiti entrambi a Milano durante il lockdown, dove Cester vive da tempo, vanta la collaborazione di Enrico Gabrielli, che ha orchestrato le 9 tracce del disco (suonate dall’Orchestra Italiana del Cinema), di cui ancora non è stata diffusa alcun estratto. L’intero progetto verrà presentato martedì 16 novembre (ore 18) alla libreria Feltrinelli dei Giardini Luzzati di Genova e mercoledì 24 novembre (ore 18:30) a quella di Piazza Piemonte a Milano.

Manca molto poco, tre giorni, all’uscita del nuovo album dei War On Drugs, ‘I Don’t Live Here Anymore‘. Abbastanza, però, per avere un’ulteriore anticipazione del disco: si tratta dei sei minuti di ‘Change‘, terzo estratto dopo la title-track e ‘Living Proof‘.

Per il nuovo LP di Miles Kane, ‘Change The Show‘, bisognerà attendere il 21 gennaio 2022. Anche in questo caso, però, è stato reso pubblico un terzo estratto: si tratta del soft-rock di ‘See Ya When I See Ya‘, che segue le analogamente vintage ‘Don’t Let It Get You Down‘ e ‘Caroline‘.