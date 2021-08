Nuova musica: Miles Kane, My Morning Jacket, Explosions In The Sky, Feeder, Geese

Insieme a questa copertina molto auto-referenziale Miles Kane ha diffuso i dettagli del suo nuovo album solista, il quarto in carriera, che si chiamerà ‘Change The Show‘ e che uscirà il 21 gennaio 2022 via BMG. “E’ nato durante un periodo molto intenso di auto-riflessione, avendo un sacco di tempo a mia disposizione“, afferma il cantautore inglese, che ha lavorato all’album nell’ultimo anno e mezzo e dunque durante lo scoppio della pandemia. Registrato nello studio di Hackney del duo Sunglasses For The Jaw (“Mi rivedo nella loro energia“, dice Miles), sarà composto da 11 tracce che svariano tra “influenze glam e classic rock, ma focalizzato maggiormente su Motown, soul e l’R&B degli anni ’50“. Un esempio è l’effervescente primo estratto, ‘Don’t Let It Get You Down‘.



E’ dal 2015 che si attende un LP di inediti da parte dei My Morning Jacket. Attesa che terminerà il 22 ottobre, quando per ATO Records uscirà ‘My Morning Jacket‘, intuitivo titolo di quello che sarà il nono album della loro storia. Scritto e prodotto da Jim James, avrà una scaletta di 11 tracce che il frontman si augura possano “portare molta gioia e sollievo, soprattutto perché siamo stati tutti rinchiusi per così tanto tempo“. A precederlo c’è il singolo ‘Regularly Scheduled Programming‘, anch’esso con un buon proposito: “Dobbiamo svegliarci, aiutarci a vicenda a dedicarci al vero amore prima che sia troppo tardi.”



Per una band post-rock, non c’è poi tutta questa differenza tra un nuovo album e la stesura di una colonna sonora inedita. Perciò, potrebbe essere di interesse l’ascolto di ‘Big Bend (An Original Soundtrack For Public Television)‘, nuovo lavoro degli Explosions In The Sky che giungerà al pubblico il prossimo 1° ottobre. L’opera è divisa in 20 tracce tra cui c’è ‘Climbing Bear‘, estratto diffuso oggi.



Tornano ancora una volta a farsi sentire i Feeder, giunti all’undicesimo LP della loro carriera: ‘Torpedo‘ arriverà il 18 marzo 2022 via Big Teeth Music, già preceduto dall’omonimo singolo. “Dopo la frustrazione di non potermi esibire dal vivo volevo davvero tornare con il botto e una classica canzone dei Feeder, pesante ma melodica“, spiega il frontman Grant Nicholas in una nota.



Sono un nuovo signing della Partisan Records i Geese, band newyorkese composta da cinque giovani musicisti locali, che il 29 ottobre pubblicheranno ‘Projector‘, il loro album di debutto. “Le nove canzoni dell’album fondono tutta l’ansia inquieta e la frustrazione repressa del cercare di capire la vita a 18 anni con un muro di immediatezza sonora da ascoltare in parti uguali sia in cuffia che sulla pista da ballo“, afferma una nota dell’etichetta. Per capire meglio c’è il nuovo singolo ‘Low Era‘, che insieme al già edito ‘Disco‘ farà parte della tracklist.