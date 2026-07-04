Nuova musica: Mother, Shed Seven, Vanishing Twin, Big Moon, LA Priest, Alphabet

Oltre ai nuovi di Fat Dog e Dinosaur Jr, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, vediamo di fare un riassunto di cosa, negli ultimi sette giorni, si è venuto a sapere che ci attenderà in un futuro piuttosto prossimo.

Dall’Inghilterra è in arrivato un nuovo super-gruppo: si chiama M.O.T.H.E.R., e si preannuncia assai interessante, giacché formato da Robbie Furze dei Big Pink, da Jamie Hince dei Kills e da Jamie T. Ieri è uscito il loro primo EP omonimo, composto da quattro brani registrati tra lo studio di Hince a Los Angeles e quello di Furze a Bethnal Green, Londra. L’idea alla base del progetto è quella di cambiare continuamente la formazione, coinvolgendo nuovi componenti in ogni futura pubblicazione. Già in lista ci sono membri di Horrors, Death Grips e Warpaint, oltre al producer Skream. NERD, Unkle e Massive Attack sono i riferimenti stilistici del trio, che vorrebbe rimanere ancorato ai formati singolo ed EP: “Non vorrei andare oltre”, afferma Furze a NME, dove ricorda la lunga amicizia che lo lega a Hince e la recente comune perdita di un genitore che li ha portati ad adottare l’attuale denominazione.

Dopo 36 anni di carriera (con una sola breve interruzione tra il 2003 e il 2007) gli Shed Seven hanno trovato il modo di denominare un album come loro stessi: ‘Shed Seven’, che sarà peraltro il loro settimo LP di inediti, arriverà (con calma) all’inizio dell’anno prossimo, l’8 gennaio 2027, via Cooking Vinyl. Nel frattempo la rockband britannica ha condiviso l’anthemico singolo ‘Stand Together’, e confermato il tutto con questa nota: “Siamo entusiasti di annunciare l’imminente uscita del nostro settimo album in studio, intitolato ‘Shed Seven’, proprio per onorare questo traguardo. Abbiamo dedicato molta cura a realizzare quello che crediamo essere il nostro miglior album di sempre e speriamo che queste canzoni arrivino al cuore delle persone. Il nuovissimo singolo del ritorno, ‘Stand Together’, è una dichiarazione d’intenti. È una chiamata alle armi e un grido di battaglia per una qualche forma di unità nel mondo in cui viviamo oggi.”

Il pop barocco dei Vanishing Twin avrà un nuovo capitolo: ‘Archives’ sarà il quinto LP della storia del gruppo con base a Londra, e verrà pubblicato il 2 ottobre prossimo da Fire Records. Secondo una nota, “il titolo del disco rimanda al metodo distintivo del gruppo: ascoltare, assemblare e rielaborare registrazioni quotidiane”. Due esempi della loro peculiare modalità creativa sono già stati condivisi: si tratta della title-track ‘Archives’ e di un altro brano denomianto ‘Bring Me The Axis’.

<a href="https://vanishingtwinmusic.bandcamp.com/album/archives">Archives by Vanishing Twin</a>

<a href="https://vanishingtwinmusic.bandcamp.com/album/archives">Archives by Vanishing Twin</a>

Nuovo album anche per le Big Moon, il quarto in carriera per la band alt-pop londinese. ‘Forever’ arriverà il 30 ottobre via Fiction, preceduto dal singolo ‘Gravity’. Insieme alle altre nove canzoni in scaletta sono state registrate in tre settimane ai Bam Bam Studios di Norfolk con Sam Cohen (collaboratore di Kevin Morby) in veste di co-produttore. Il disco è stato scritto durante la convalescenza della frontwoman Juliette Jackson in seguito a un’operazione a un timpano: “Ho perso permanentemente gran parte dell’udito da un lato, il che è stato praticamente un colpo alla mia vita, perché scrivere canzoni è il mio lavoro e la mia identità. Ho quindi semplicemente deciso di scrivere canzoni per questo periodo immaginario, tra uno o due anni, in cui sarei stata completamente guarita e di nuovo felice. Non sapevo se sarei mai arrivata a quel punto, ma proiettandomi e quasi ingannando me stessa, è diventato un modo davvero piacevole di scrivere”, racconta a NME.

Si chiamerà ‘Into The Sky’ il quarto album di Sam Eastgate alias LA Priest, che verrà pubblicato da Domino il prossimo 28 agosto. Prodotto dall’amico Alex Ridha in arte Boys Noize, pare essere caratterizzato da un pop mellifluo e “avvolto da pulsanti sonorità elettroniche”, come nei singoli ‘Into The Sky’ e ‘Ever No’. “Per molto tempo ho voluto creare musica per la mente. Questo disco, invece, è pensato sia per la mente che per il corpo. L’ho realizzato per ballare. Non avevo mai fatto un album che si potesse ascoltare dall’inizio alla fine danzando (…) Non sono sicuro di dove mi stia portando questo percorso, ma è proprio questo a renderlo entusiasmante: è lo spirito di questo album”, afferma Eastgate nella press-release.

<a href="https://lapriest.bandcamp.com/album/into-the-sky-1">Into The Sky by LA Priest</a>

Sono solo al secondo singolo, ma i giovanissimi londinesi Alphabet hanno già suonato in parecchi festival e in apertura a diverse band, ma soprattutto appaiono concretamente assai promettenti. L’interazione tra i due vocalist, Milo McNulty (che suona anche la chitarra) e Lena Pilshofer (che si occupa del basso) rimanda allo stesso tempo a Cure e Slowdive senza alcuna forzatura. Il nuovo inedito ‘Sense’, co-prodotto con Luke Farnall (Loyle Carner, Ezra Collective, PinkPantheress), segue il già noto e apprezzato ‘Pressure’. “Dal punto di vista dei testi, la canzone esplora la natura mutevole delle emozioni. La silenziosa lotta con il mio monologo interiore e il percorso verso la ricerca dell’equilibrio e della pace in mezzo al caos”, spiega McNulty a proposito del brano più recente.



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