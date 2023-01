Nuova musica: Mudhoney, Matt Maltese, Blondshell, Clark, Far From Saints

I Mudhoney sono pronti a pubblicare un nuovo album, l’undicesimo della loro lunghissima carriera. ‘Plastic Eternity‘ arriverà il prossimo 7 aprile via Sub Pop, a circa quattro anni e mezzo di distanza dal precedente ‘Digital Garbage‘. Conterrà 13 tracce, tra cui vi è il nuovo singolo ‘Almost Everything‘, un rock duro e psichedelico che il frontman Mark Arm confessa essere rimasto nel registratore della loro sala prove per anni, “ma non l’abbiamo mai cancellato perché ci è sempre piaciuto il suo groove“.

‘Driving Just To Drive‘ è il titolo del nuovo album di Matt Maltese, che uscirà il 28 aprile per Nettwerk. Conterrà 11 nuove canzoni tra cui la title-track (svelata ieri) e l’altro singolo ‘Mother‘ (diffuso lo scorso ottobre), entrambi brani molto ariosi e orchestrati. Tematicamente, il disco riflette sulla crescita personale e sul diventare adulti (nonostante il cantautore anglo-canadese abbia ancora soltanto 27 anni): “Ho ripensato a quando ero più giovane e a quanto ero abituato a fare alcune cose soltanto per il gusto di farle. Penso che sia importante mantenere sempre un po’ di questo tipo di cose nella nostra vita“, spiega Matt riferendosi alla denominazione del disco.





È finalmente stata confermata la data di pubblicazione dell’album di debutto di Blondeshell: ‘Blondshell‘ (questo anche il titolo del disco) uscirà il 7 aprile per Partisan. Della scaletta di nove tracce cinque sono già state rese note: ‘Olympus,’, ‘Kiss City‘, ‘Sepsis‘, ‘Veronica Mars‘ e il nuovo singolo ‘Joiner‘, che la stessa Sabrina Teitelbaum racconta essere stata scritta “mentre ascoltavo molto brit-pop come Verve, Pulp, Suede e Blur, e anche i Replacements“.



Chris Clark, producer britannico artisticamente conosciuto solamente come Clark, il 26 maggio pubblicherà il suo nuovo album ‘Sus Dog‘, il nono in carriera. Il disco rappresenta però una grande novità, anzi due: 1) Clark canta in prima persona e 2) Thom Yorke lo ha supervisionato di produttore esecutivo. “Chris mi ha scritto per dirmi che aveva iniziato a cantare, cercando feedback/consigli o altro (…) Sono fan di ciò che fa da anni, e ho finito per essere una specie di autista sul sedile posteriore mentre lui metteva insieme tutte le sue stranezze, il che è stato affascinante“, racconta il frontman di Radiohead e Smile, che presta la voce in una delle tracce in scaletta, ‘Medicine‘. Primo estratto è però un altro brano, intitolato ‘Town Crank‘.

Si prende una pausa dalla sua band principale anche Kelly Jones degli Stereophonics, che insieme a Patty Lynn e Dwight Baker dei The Wind And The Wave ha fondato i Far From Saints, che a inizio estate faranno uscire il loro LP d’esordio. Ad anticiparlo c’è un singolo intitolato ‘Let’s Turn This Back Around‘, prodotto da Al Clay, un brano di matrice marcatamente folk in cui Kelly e Patty duettano fino a che non subentrano gli archi.