Nuova musica: Nation Of Language, Darkness, Barenaked Ladies, CousteauX, Clinic, Automotion

I Nation Of Language si erano già fatti ampiamente notare lo scorso anno con l’album d’esordio ‘Introduction, Presence‘, condito da un lodevole mix tra synth-pop e post-punk. Complice la pandemia, che ha lasciato loro molto tempo libero, il trio di Brooklyn ha già pronto il seguito, che si chiamerà ‘A Way Forward‘ e che uscirà il 5 novembre prossimo. Ad anticiparlo c’è un ottimo singolo intitolato ‘Across The Fine Line‘, che come il resto del disco si propone di esplorare, nelle parole del frontman Ian Devaney, “la nostra relazione con la musica degli anni ’70, attraverso le lenti del krautrock e della prima musica elettronica“.



Anni ’70 che hanno evidentemente contato molto anche nella formazione dei Darkness. L’eccentrico quartetto inglese il 15 ottobre pubblicherà per Cooking Vinyl il proprio settimo LP in carriera, intitolato ‘Motorheart‘. Nessun nuovo brano è stato sinora anticipato, ma la band ha diffuso questo breve teaser in cui definisce il disco “la più edificante e gioiosa espressione di musica rock che troverete da questa parte del Covid“.



Formatisi nel lontanissimo 1988, i Barenaked Ladies seguitano a sfornare album di tanto in tanto. Il 16 luglio sarà la volta di ‘Detour De Force‘, 13° LP in studio della loro carriera. Prodotto da Eric Ratz e Mark Howard, è stato registrato tra il soggiorno del frontman Ed Robertson e uno studio di Toronto, ed è definito nella press-release “il loro lavoro più intricato e ambizioso“. Avrà una scaletta di 14 brani, tra cui ci sono i due singoli estratti sinora, ‘Flip‘ e ‘New Disaster‘.





Anche per i CousteauX c’è un nuovo album in arrivo, il secondo dopo il ricongiungimento del 2016 e l’aggiunta della ‘X’ finale nella denominazione. Si chiamerà ‘Stray Gods‘, arriverà il 20 agosto ed è annunciato come caratterizzato da “un’estetica da Bacharach che incontra Bowie“. In scaletta vi saranno 12 brani tra cui due cover: una di Leonard Cohen e una tratta dall’album collaborativo tra Miley Cyrus e Flaming Lips, che si intitola ‘Karen Don’t Be Sad‘ ed è anche il primo singolo.



Tornano a farsi sentire anche i Clinic, con un tour di cinque date nel Regno Unito ma soprattutto con un nuovo singolo, ‘Fine Dining‘, che si addice molto alla dimensione live giacché si tratta di “un pezzo per il dancefloor, che combina l’amore della band per l’esotico e il divertimento“. Il brano sembra essere un’uscita a sé stante e dunque non collegato ad alcun nuovo album.



Tra i dischi usciti ieri c’è anche ‘In Motion‘, l’EP di esordio degli Automotion, band che annovera nelle proprie fila Lennon Gallagher, il figlio di Liam e Patsy Kensit. Lennon non ha la voce del padre o, meglio, preferisce utilizzarla in spoken-word, come si evince nei due estratti ‘Auto 3‘ e ‘Mind And Motion‘, quest’ultimo un brano piuttosto interessante.