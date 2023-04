Nuova musica: National, Angel Olsen, Romy, Speedy Ortiz, Girl Ray

Negli ultimi tempi il nome di Phoebe Bridgers si legge un po’ dappertutto, nuovo album dei National incluso. In ‘Your Mind Is Not Your Friend‘ canta insieme a Matt Berninger, come del resto aveva fatto nel singolo one-off del 2019 ‘Walking On A String‘. Si tratta del quarto estratto da ‘First Two Pages Of Frankenstein‘, il nuovo LP della band di Cincinnati che uscirà per 4AD il 28 aprile. Segue ‘Tropic Morning News‘, ‘New Order T-Shirt‘ ed ‘Eucalyptus‘. Il video associato al brano, girato dal fratello di Phoebe, Jackson, vede protagonista il fratello di Matt, Tom.



Due settimane prima, il 14 aprile, Angel Olsen pubblicherà l’EP ‘Forever Means‘, composto da canzoni registrate nelle sessions di ‘Big Time‘, l’LP uscito lo scorso anno. La cantautrice americana ha diffuso ieri la title-track, che segue la già nota ‘Nothing’s Free‘, giungendo dunque a rivelare il 50% della scaletta.



È sempre in mood IDM il nuovo singolo solista di Romy degli XX, ‘Enjoy Your Life‘. Il pezzo vede la collaborazione di Beverly Glenn-Copeland (da un brano della quale è stata estratta parte del testo) e vanta la produzione di tre star del desk come Fred Again, Stuart Price e Jamie XX. L’intento sembra essere replicare il successo commerciale di ‘Strong‘, altro brano prodotto da Fred Again di qualche mese fa.



Erano cinque anni che gli Speedy Ortiz non facevano ascoltare un loro inedito. L’attesa si è conclusa oggi grazie a ‘Scabs‘, brano co-prodotto con Sarah Tudzin aka Illuminati Hotties, che potrebbe essere preludio a un nuovo LP della band di Northampton (Massachusetts).



Disco nuovo che invece sicuramente ci sarà per le Girl Ray: ‘Prestige‘ uscirà il 4 agosto per Moshi Moshi, co-prodotto dalla frontwoman Poppy Hankin insieme a Ben H. Allen. ‘Hold Tight‘ è il nuovo estratto di una scaletta di dodici tracce tra cui vi sono anche i singoli già editi ‘Everybody’s Saying That‘ e ‘Give Me Your Love‘. Anche questo nuovo sembra accodarsi al mood funky e disco che pare rappresentare il nuovo registro della band inglese.