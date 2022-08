Nuova musica: National, Bjork, Sparta, Red Hot Chili Peppers, Struts

L’atteso singolo dei National con Bon Iver, anticipato da qualche giorno, è uscito oggi. Si chiama ‘Weird Goodbyes‘, e potrebbe fare parte del nuovo LP della band originaria dell’Ohio, che sembra essere in cantiere anche alla luce della programmazione di un tour mondiale nel 2023. Tornando al brano pubblicato questo pomeriggio, vi suona anche la London Contemporary Orchestra, diretta da Bryce Dessner. “Parla di lasciarsi il passato alla spalle, ma poi ritrovarsi in preda ai ripensamenti“, afferma il frontman Matt Berninger. “È stata una delle prime tra le nuove canzoni che abbiamo composto. Come al solito stavo abusando della drum machine, e mi sono imbattuto in questo ritmo che mi è rimasto in testa. Abbiamo costruito la canzone attorno ad esso. La melodia e le parole di Matt ci sono subito sembrate eleganti e toccanti“, aggiunge Aaron Dessner.



Un altro disco che caratterizzerà i prossimi mesi è senza dubbio ‘Fossora‘, il nuovo album di Bjork. La musicista islandese non lo ha ancora anticipato con alcun inedito, ma ne ha parlato al Guardian, rivelando alcune collaborazioni che caratterizzeranno il disco, dal virtuoso Serpentiwithfeet al duo indonesiano Gabber Modus Operandi, passando per i figli Sindri e Isadora e un sestetto di clarinettisti. Secondo la testata inglese il disco dovrebbe uscire in autunno.

Gli At The Drive-In si sono ri-divisi in Mars Volta e Sparta, e dopo l’annuncio del nuovo LP della band di Cedric Bixler-Zavala e Omar Rodríguez-López, è la volta di quello del gruppo capitanato Jim Ward, che si chiamerà semplicemente ‘Sparta‘ e che uscirà il 14 ottobre prossimo. Avrà in tracklist 11 canzoni, tra cui le due condivise lo scorso venerdì, ‘Mind Over Matter‘ e ‘Spiders‘, che ospitano rispettivamente i featuring di Kayleigh Goldsworthy e Angelica Garcia.





Sempre venerdì scorso i Red Hot Chili Peppers hanno svelato il primo estratto dal loro secondo album del 2022, ‘Return Of The Dream Canteen’, anch’esso udibile dal 14 ottobre. Si tratta di un brano denominato ‘Tippa My Tongue’, prodotto (come il resto dell’LP) da Rick Rubin.



Su quella sottile linea che divide alternative e mainstream camminano anche gli Struts, che hanno un nuovo singolo intitolato ‘Fallin’ With Me‘. “È qualcosa che gli Struts non hanno mai fatto prima. Abbiamo fatto un sacco di rock semplice e diretto, ma questo brano è diverso“, spiega il frontman Luke Spiller.