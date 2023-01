Nuova musica: National, Boygenius, Arlo Parks, Braids, Wednesday

Giornata di annunci importantissimi quella di oggi, cominciando dall’ufficializzazione del nuovo album dei National, il nono della loro carriera, che uscirà il 28 aprile con il titolo di ‘First Two Pages Of Frankenstein‘. Da qui, dunque, la ragione dei teaser degli corsi giorni incentrati sul romanzo di Mary Shelley, che vengono confermati anche sotto l’aspetto delle collaborazioni: Taylor Swift, Phoebe Bridgers e Sufjan Stevens sono i featuring che compaiono in scaletta, composta da 11 brani e tra cui vi è il singolo, diffuso oggi, ‘Tropic Morning News‘. Registrato ai Long Pond Studios di New York, il nuovo LP della band originaria di Cincinnati pare aver messo a serio rischio l’esistenza stessa del gruppo: “Anche se abbiamo litigato spesso durante la lavorazione di un disco, questa è stata la prima volta in cui ci è sembrato che le cose fossero davvero arrivate alla fine“, racconta il frontman Matt Berninger. “Invece siamo riusciti a tornare insieme e ad affrontare tutto da un’angolazione diversa, e grazie a questo siamo arrivati a quella che sembra essere una nuova era per la band“, aggiunge il chitarrista Bryce Dessner.



L’EP delle Boygenius uscito nel 2018 è certamente tra i lavori più incisivi sulla corta distanza degli ultimi anni. La grande qualità di quel disco non ha fatto altro che moltiplicare l’attesa per quello che sarebbe stato il vero e proprio debutto del trio composto da Phoebe Bridgers, Lucy Dacus e Julien Baker. Un’attesa durata quasi un lustro, che si risolverà il 31 marzo, quando finalmente uscirà ‘The Record‘, un titolo che certamente non abbassa le aspettative, come non le fa calare il fatto che verrà pubblicato da una major, la Polydor, con la sua sotto-etichetta Interscope. Delle dodici canzoni della scaletta, tre sono già state svelate oggi: si tratta di ‘$20‘ (cantata da Julien), ‘Emily I’m Sorry‘ (cantata da Phoebe) e ‘True Blue‘ (cantata da Lucy). A produrle le stese Boygenius insieme a Catherine Marks, che nel gennaio del 2022 si erano ritrovate agli Shangri-La Studios di Malibu (California).







Anche il successore di ‘Collapsed In Sunbeams‘ di Arlo Parks è atteso quanto i due album menzionati qui sopra. Arriverà il 26 maggio prossimo e si chiamerà ‘My Soft Machine‘, titolo tratto da una scena del film ‘The Souvenir‘ di Joanna Hogg. “Il mondo e la nostra visione di esso sono costellati dalle cose più importanti che viviamo – i nostri traumi, la nostra educazione, le nostre vulnerabilità. Questo disco è la vita attraverso la mia lente, attraverso il mio corpo” spiega Arlo in una nota. Il sophomore della cantautrice londinese avrà una scaletta di dodici tracce, tra cui una, ‘Pegasus‘, ospita la voce di Phoebe Bridgers (oggi veramente come il prezzemolo, ndr). La prima anticipazione invece si chiama ‘Weightless‘.



Era nell’aria anche un nuovo LP dei Braids, che oggi hanno ufficializzato l’uscita di ‘Euphoric Recall‘, quinto LP della loro storia. Otto le canzoni in scaletta, in cui figurano i 9 minuti della già nota ‘Retriever‘, oltre che i 4 scarsi della nuova ‘Evolution‘. La band canadese ha descritto il suo nuovo lavoro come “un album sull’amore“, e aggiunge: “La maniera in cui si coltiva lo spazio del proprio cuore è estremamente importante per ciò che si sta perseguendo.”

Tra le giovani nuove band più promettenti del nuovo continente, i Wednesday di Karly Hartzman hanno pronto il proprio sophomore: ‘Rat Saw God‘ arriverà via Dead Oceans il 7 aprile. Conterrà 10 nuove canzoni tra cui il singolo ‘Bull Believer‘ e la nuova anticipazione ‘Chosen To Deserve‘, entrambe registrate ai Drop Of Sun Studios di Asheville, la loro città natale.