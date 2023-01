Nuova musica: National, Kele, Ben Gregory, Xiu Xiu, Vagabon

Questa istantanea di Matt Berninger che legge ‘Frankenstein‘ di Mary Shelley è parte del primo teaser del nono album della carriera dei National. Ad accompagnare il breve video diffuso sui social del gruppo, c’è un link al sito ufficiale, Americanmary.com, sul quale con le password “EVIL FOREBODINGS” oppure “TRANQUILIZE THE MIND” è possibile ascoltare due brevissimi estratti (probabilmente di due nuovi brani), che vengono suonati sull’immagine di un libro aperto. Nel suo testo (sempre tratto da ‘Frankenstein‘) ci sono altri indizi: i passaggi “To Mrs. Bridgers, England“, “Taylor” e “Uncle Sufjan” sono possibili anticipazioni di featuring di artisti amici come Phoebe Bridgers, Taylor Swift e Sufjan Stevens. Per ulteriori conferme ed eventuali ufficialità, non resta che attendere.

‘The Flames, Pt. 2‘ è il titolo del nuovo album solista di Kele Okereke, che uscirà il 24 marzo per Kola Records/!K7. Ideale successore di ‘The Waves, Pt.1‘ (2021) nonché suo sesto LP in autonomia, è stato già anticipato da due brani: ‘Vandal‘ e il nuovo ‘True Love Knows No Death‘, nei cui streaming su YouTube compaiono delle ingenerose distruzioni di copie di ‘The Queen Is Dead‘ degli Smiths e di ‘Silent Alarm‘, l’album di debutto della band che lo ha reso celebre.





Esordio solista per l’ex cantante dei Bleanavon Ben Gregory: ‘Episode‘ arriverà il 7 aprile via Transgressive Records, e conterrà otto brani prodotti dal frontman dei Mystery Jets Blaine Harrison. Il disco è stao scritto dopo lo scioglimento della sua band e un ricovero psichiatrico: “Tutto in ‘Episode’ ritorna alla mia lotta per interpretare, o reinterpretare, la mia vita e le sue relazioni principali, dopo che il mio concetto di realtà è stato revocato“, racconta il musicista inglese. Primo estratto è un brano intitolato ‘Manifest*‘.



Faranno presto 13 gli Xiu Xiu, nel senso del numero degli LP della loro discografia, che troverà un nuovo capitolo con ‘Ignore Grief‘, in arrivo il prossimo 3 marzo. Il disco segna anche l’ingresso nel gruppo di David Kendrick, che affianca il leader Jamie Stewart e Angela Seo. Non orecchiabilissimo il primo estratto, ‘Maybae Baeby‘, brano che si immagina la conversazione tra un giovane vittima di abusi da parte dei genitori e… una tarantola. Del resto, secondo la nota stampa della Polyvinyl, è un lavoro che si propone di esplorare “gli orrori più tetri che si possano immaginare“.



A dare una maggiore importanza alle melodie è sicuramente Vagabon, che sembra anch’essa vicina a un nuovo album, e nel frattempo ha diffuso il singolo ‘Carpenter‘, co-prodotto dall’ex Vampire Weekend Rostam Batmanglij. “È un pezzo sull’essere messi a confronto coi propri limiti“, afferma Laetitia Tamko a proposito del suo nuovo brano.