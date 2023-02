Nuova musica: Neil Young, Great Lake Swimmers, Cory Hanson, View, Beach House, Fidlar

L’album più recente di Neil Young And Crazy Horse è uscito poco tempo fa, a metà novembre, ma a fine marzo ne arriverà già un altro: si tratta di ‘All Roads Lead To Home‘, disco partito come progetto dei soli Crazy Horse (Ralph Molina, Billy Talbot e Nils Lofgren) durante i lockdown pandemici, a cui il rocker canadese ha aderito in un secondo momento. Contiene, pertanto, canzoni scritte e registrate individualmente dai quattro musicisti in questione, nel numero di tre ciascuno per un totale, dunque, di dodici. ‘You Will Never Know‘, scritta e interpretata da Lofgren, è il primo singolo estratto.



Grandi fan di Neil Young sono sicuramente i Great Lake Swimmers, che il 28 aprile pubblicheranno i loro nuovo LP, ‘Uncertain Country‘, l’ottavo in carriera. Sarà composto da 15 tracce, registrate in vari studi della Niagara Region, che si trova in Ontario tra Buffalo ed Hamilton, e dove vive il frontman Tony Dekker. Due le anticipazioni: il folk-rock di ‘When The Storm Has Passed‘ e la pastorale ‘Moonlight, Stay Above‘.





I Wand sono un’ottima band psichedelica di Los Angeles, ma il loro frontman Cory Hanson ha da qualche anno anche un progetto solista di matrice alt-country. E proprio con le sue generalità il 23 giugno prossimo, via Drag City, farà uscire ‘Western Cum‘, il terzo LP in autonomia. Otto le canzoni che faranno parte della tracklist, tra cui c’è il primo estratto ‘Housefly‘.

I View sono ancora una band e continuano a fare musica: il 9 giugno via Cooking Vinyl pubblicheranno ‘Exorcism Of Youth‘, il loro sesto album in carriera. Conterrà dodici nuovi brani tra cui il singolo ‘Feels Like‘, che il frontman Kyle Falconer descrive come “anthemico sin dal principio“, ma che di certo non è un pezzo allegro: “parla del rimpianto di aver perso una persona straordinaria a causa dei propri demoni interiori e di vederla andare avanti con la propria vita“, spiega il frontman.



Il prossimo Record Store Day, programmato per il 22 aprile, vedrà uscire anche un EP di inediti dei Beach House. Si chiamerà ‘Become‘ e conterrà cinque brani incisi durante le prolificissime sessioni di ‘Once Twice Melody‘, che già avevano dato vita a un doppio LP. “Non pensavamo che fossero pezzi adatti al mondo di OTM, ma in seguito ci siamo resi conto che si trovano tutti in un piccolo mondo a sé stante. Sono un po’ trasandati e spaziosi, e vivono nel regno degli spiriti. Non è proprio dove stiamo andando attualmente, ma è sicuramente un posto dove siamo stati. Speriamo che questi brani vi piacciano“, si augura la band in una nota.

Un EP l’hanno pronto anche i Fidlar, che il 17 marzo pubblicheranno ‘That’s Life‘, composto da sei tracce di cui quattro sono già state condivise. Si tratta dei singoli pubblicati dalla band garage-punk californiana durante il 2022, ‘FSU‘, ‘Sand On The Beach‘ e ‘Taste The Money‘, oltre al nuovo ‘Centipede‘.