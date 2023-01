Nuova musica: New Pornographers, Belle And Sebastian, Daughter, Peter Gabriel, PIL…

Nuova label discografica e nuovo album per i New Pornographers, che il 31 marzo pubblicheranno ‘Continue As A Guest‘, il loro nono in carriera, per Merge Records. Il disco è anticipato da ‘Really Really Light‘, primo brano estratto nonché opener di una scaletta di 10 tracce, scritto a quattro mani dal leader storico del collettivo canadese A.C. Newman, insieme all’ex componente Dan Bejar (meglio conosciuto come Destroyer). Altra collaborazione in fase compositiva è quella con Sadie Dupuis degli Speedy Ortiz, mentre della line-up a questo giro fanno parte, oltre a Newman (voce e chitarra), anche Neko Case (voce e cori), Kathryn Calder (tastiere), John Collins (basso), Todd Fancey (chitarra) e Joe Seiders (batteria).



Faranno molto prima i Belle And Sebastian, che hanno annunciato a sorpresa l’uscita imminente di ‘Late Developers‘, loro dodicesima fatica in carriera. Arriverà già venerdì prossimo 13 gennaio , e si tratterà di un disco che potrebbe rappresentare una piccola svolta nella discografia del gruppo scozzese, almeno a giudicare dal singolo ‘I Don’t Know What You See In Me‘, farcito di synth e di melodie zuccherose neanche fosse un pezzo degli ABBA. In effetti la nota stampa parla di un lavoro che “raccoglie la parte più gioiosa della band, è fresco e immediato” e aggiunge che in fase compositiva ha collaborato anche “il giovane compositore pop Pete Ferguson“. Tutte le 11 nuove canzoni sono state registrate nelle stesse sessioni del precedente ‘A Bit Of Previous‘, rispetto al quale il nuovo LP viene definito “il cugino fortunato“.



Manca esattamente da 7 anni un nuovo album dei Daughter, ma il 7 aprile prossimo l’attesa svanirà, giacché la band inglese pubblicherà (per 4AD) ‘Stereo Mind Game‘, il terzo LP della propria storia. Prodotto dal chitarrista Igor Haefeli e dalla frontwoman Elena Tonra, è stato scritto e registrato in varie località tra cui Devon, Bristol e Londra, San Diego e Vancouver. Dodici i brani in scaletta, tutti orchestrati insieme all’orchestra d’archi londinese 12 Ensemble. Due di essi sono cantati dallo stesso Haefeli, una prima volta nella discografia del trio. ‘Be On Your Way‘ è il singolo apripista, dedicato a una persona importante che Elena ha conosciuto durante le sessioni di registrazione svoltesi in California.



Sembra essere finalmente arrivato il momento di ‘I/O‘, primo album in 21 anni per Peter Gabriel. Il disco, di cui si parla da quando qualcuno di chi legge non era ancora nato, non ha ancora una data ufficiale di uscita, ma i recenti concerti programmati anche in Italia (20/5 Verona, 21/5 Milano) portano il suo titolo in cartellone, e venerdì ne è stato diffusa la prima anticipazione, un brano denominato ‘Panopticom‘. Tra i musicisti che suonano nel pezzo, peraltro, c’è anche Brian Eno, collaboratore di lunghissima data dell’ex Genesis.



Sono passati più di 8 anni dall’ultimo inedito dei Public Image Ltd, ma la candidatura della storica band capitanata da John Lydon per rappresentare l’Irlanda al prossimo Eurovision Song Contest, ha fatto si che ne arrivasse uno nuovo. ‘Hawaii‘ è un brano che il frontman ha scritto per la moglie Nora, che soffre di Alzheimer. “È dedicato a tutti coloro che attraversano momenti difficili nel viaggio della vita, con la persona a cui tengono di più“, ha dichiarato Lydon in una nota. “È anche un messaggio di speranza: alla fine l’amore vince su tutto“, aggiunge l’ex Sex Pistols.



Il 17 marzo via Fire Records uscirà ‘Fliker‘, quinto LP in carriera per gli svedesi (di Malmoe) Death And Vanilla. Dub, reggae, Philip Glass, Can e Cure sono i riferimenti stilistici citati dalla nota stampa, ma i primi due singoli ‘Looking Glass‘ e ‘Find Another Illusion‘ mostrano un ottimo gusto nel confezionare melodicissimi brani dream-pop.