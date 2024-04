Nuova musica: Nilüfer Yanya, Decemberists, DIIV, Florist

Le immagini di Nilüfer Yanya vestita da sposa non sono tratte dal suo album (fotografico) di matrimonio, ma potrebbero essere propedeutiche a un suo nuovo album (musicale). Fanno infatti parte del video del suo nuovo singolo, ‘Like I Say (I Runaway)‘, in cui la musicista londinese, per l’appunto, interpreta una sposa in fuga. Il pezzo, scritto insieme alla sua partner creativa di lunga data Wilma Archer, è al momento un singolo a sé stante, ma ha tutta l’aria di anticipare altro.



Il nuovo LP dei Decemberists è invece già stato confermato: ‘As It Ever Was, So It Will Be Again‘ arriverà il 14 giugno via YABB/Thirty Tigers. Dal disco sono già stati estratti tre brani: il lunghissimo (19’20”) ‘Joan In The Garden‘, il precedente ‘Burial Ground‘, e dalla settimana appena conclusa anche ‘All I Want Is You‘, che il frontman Colin Meloy descrive semplicemente come “una canzone d’amore“.



In arrivo c’è anche ‘Frog In Boiling Water‘, il nuovo album dei DIIV che uscirà il 24 maggio. Anche in questo caso siamo al terzo singolo estratto: dopo ‘Brown Paper Bag‘ ed ‘Everyone Out‘ è la volta proprio di ‘Frog In Boiling Water‘, la title-track. “Il mondo che collassa sotto il proprio peso“, è la sinistra descrizione del pezzo da parte della band newyorkese.



L’album più recente dei Florist è quello omonimo di un paio di anni fa. Questa settimana, però, la band di Brooklyn gli ha dato un seguito, sebbene con un solo brano: ‘Riding Around In The Dark‘ fa parte della colonna sonora di ‘I Saw The TV Glow‘, film horror indipendente diretto da Jane Schoenbrun in cui recitano anche Fred Durst dei Limp Bizkit e Lindsey Jordan alias Snail Mail. La colonna sonora, di cui il pezzo fa parte, è curata da Alex G. Dice a proposito la leader del gruppo Emily Sprague: “Per molti versi, questa canzone definisce cosa significava per me essere giovane, credere che il mondo stia finendo ma in qualche modo continuare a viverci.”