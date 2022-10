Nuova musica: Nina Persson, DMA’s, Ladytron, King Gizzard, Syml, Arctic Monkeys

Se vi steste chiedendo cosa stia facendo Nina Persson dopo la sospensione della sua attività coi Cardigans, oggi è il giorno in cui si può avere il primo riscontro: il 13 gennaio uscirà infatti un album che la musicista di Örebro ha inciso insieme al cantautore scozzese James Yorkston e alla Second Hand Orchestra, collettivo anch’esso svedese. ‘The Great White Sea Eagle‘ sarà il seguito di ‘The Wide, Wide River‘ del 2021, a cui Nina non aveva partecipato (ma le altre due parti in causa sì). Conterrà 12 canzoni (tra cui il primo singolo ‘Hold Out For Love‘) composte da Yorkston, per la prima volta, al pianoforte.



Dopo qualche singolo fatto girare nelle ultime settimana, i DMA‘s hanno annunciato quello che sarà il loro quarto LP in carriera. ‘How Many Dreams?‘, che uscirà il 31 marzo 2023, è il risultato di una selezione che ha convolto oltre 70 brani, da cui la rockband australiana ha selezionato le 12 finite nella scaletta definitiva. Tra di esse vi è il singolo diffuso ad agosto, ‘I Don’t Need To Hide‘, e il nuovo ‘Everybody’s Saying Thursday’s The Weekend‘, prodotto da Konstantin Kersting e Rich Costey.



Anche i Ladytron hanno pronto il loro disco nuovo: si chiamerà ‘Time’s Arrow‘ e uscirà il 20 gennaio prossimo per Cooking Vinyl. Dieci le canzoni in tracklist, di cui l’opener e primo estratto è ‘City Of Angels‘, che ribadisce quanto già fattoci ascoltare dalla band di Liverpool negli ultimi 20 anni.



I King Gizzard & The Lizard Wizard, di album, ne stanno facendo uscire addirittura tre in un mese. ‘Ice, Death, Planets, Lungs Mushrooms And Lava‘ è stato diffuso il 7 ottobre, ‘Laminated Denim‘ il 12 e il 28 sarà la volta di ‘Changes‘, che a detta del gruppo avrebbe dovuto essere pubblicato 5 anni fa, nel 2017. Da esso è tratto ‘Hate Dancin’‘, singolo funky e mellifluo che, nonostante tutto, fa venire voglia di ballare.



Disco nuovo anche per Brian Fennell in arte Syml, che il 3 febbraio pubblicherà il proprio sophomore ‘The Day My Father Died‘. Come facilmente intuibile dal titolo, il musicista americano elabora il lutto dopo la scomparsa del padre adottivo: “Perdere mio padre è stato come rimanere senza aria. Lo sento ancora nelle viscere. Ma questo album non riguarda la sua perdita, ma quello che succede dopo“, spiega il cantautore, che lo ha registrato e prodotto insieme a Phil Ek (Band of Horses, Father John Misty, Fleet Foxes). All’album collaborano anche Lucius, Guy Garvey (Elbow), Charlotte Lawrence e la violinista Sara Watkins. Delle 15 canzoni in scaletta, quattro sono già state rese note: ‘Sweet Home‘, ‘Lost Myself‘, ‘You And I‘ e la recente ‘Howling‘, il brano in cui Syml canta con Lucius.



‘The Car‘, il nuovo album degli Arctic Monkeys, arriverà ‘solo’ a fine mese, ma da ieri è possibile ascoltarne una nuova anticipazione. ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am‘ segue ‘Body Paint‘ e ‘There’d Better Be A Mirrorball‘, e può vantare un video diretto da diretto da Ben Chappell e Zackery Michael, girato durante il recente concerto della band inglese al King’s Theatre di Brooklyn.