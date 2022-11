Nuova musica: Noel Gallagher, Iggy Pop, Nic Cester, Samia, Dumb

È evidentemente in arrivo un nuovo album dei Noel Gallagher’s High Flying Birds. Lo rivela lo stesso musicista mancuniano nella newsletter che annuncia il suo nuovo singolo, ‘Pretty Boy‘, diffuso ieri: “Per il nuovo disco è stata la prima cosa che ho scritto, la prima cosa che ho provato e la prima cosa che ho finito, quindi è giusto che sia la prima cosa che la gente possa ascoltare“. L’ex Oasis non dimentica chi, nel brano, ha contribuito con la chitarra: “Un grande ringraziamento al mio amico Johnny Marr per averlo reso speciale“. Quello che sarà il quarto LP solista del maggiore dei fratelli Gallagher dovrebbe uscire nella prima parte del 2023.



‘Frenzy’, il nuovo inedito di Iggy Pop, è una sorta di ritorno alle origini per l’Iguana, e ha tutta l’aria di essere la prima anticipazione del suo nuovo album: “Abbiamo fatto un disco insieme alla vecchia maniera“, afferma infatti l’Iguana riferendosi al produttore Andrew Watt, che lo pubblicherà con la label di sua proprietò, la Golden Tooth. Lo stesso Watt suona la chitarra nella specialissima backing band messa insieme per l’occasione, nella quale il basso è affidato a Duff McKagan (Guns N’ Roses) e la batteria a Chad Smith (Red Hot Chili Peppers). Del seguito di ‘Free‘ (2019) non ci sono ancora dettagli ufficiali, ma è dato attualmente in lavorazione ed è assai probabile che lo si potrà ascoltare il prossimo anno.



È una canzone scritta con l’ex batterista dei Kaiser Chiefs Nick Hodgson il nuovo singolo di Nic Cester, ‘Did I Just Fall In Love‘, reso pubblico lo scorso giovedì. “Entrambi avevamo appena scoperto che stavamo per diventare genitori per la prima volta, quindi è una canzone d’amore per le nostre figlie che stavano per nascere. Nick ha avuto l’idea per il testo del ritornello dopo aver visto per la prima volta la foto dell’ecografia“, racconta l’ex frontman dei Jet, il cui unico LP a proprio nome sinora pubblicato è ‘Sugar Rush‘ del 2017, del quale questo inedito potrebbe preannunciare il seguito.



C’è una discreta attesa per il sophomore di Samia, ‘Honey‘, in arrivo il 27 gennaio prossimo via Grand Jury. Un po’ per i due bei singoli diffusi sinora, l’analogica e intima ‘Kill Her Freak Out‘ e l’elettronica e danzereccia ‘Mad At Me‘, che ospita il featuring del rapper Papa MBye ed è stata scritta insieme a Rostam Batmanglij. Un po’ perché il disco potrà vantare anche i contributi di Christian Lee Hutson, di Briston Maroney, di Jake Luppen degli Hippo Campus, e della cantautrice newyorkese Raffaella.



Gli art-rocker canadesi Dumb quattro anni fa furono autori di un ottimo LP d’esordio, ‘Seeing Green‘, a cui tra una decina di giorni daranno un seguito. ‘Pray 4 Tomorrow‘ sarà anch’esso diffuso da Mint Records e conterrà (addirittura) 18 brani, tra cui vi saranno i tre singoli condivisi sinora: ‘Pull Me Up‘, ‘Excuse Me?‘ e il recente ‘Civic Duty‘, altro pezzo che dimostra quanto Franco Rossino e soci siano abili a scrivere canzoni.