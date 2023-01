Nuova musica: Noel Gallagher, Sleaford Mods, Fenne Lily, Yaeji, Heartworms

“Un ritorno al passato, come quando a inizio anni ’90 guardavo il cielo e immaginavo come sarebbe potuta essere la mia vita… È così ancora adesso per me“: con queste parole Noel Gallagher introduce ‘Council Skies‘, il suo nuovo LP solista, che uscirà il 2 giugno per Sour Mash Records. Il suo auspicio è che anche le nuove canzoni si rivelino “elevating and trasforming“, come per lui è stata la musica nella prima parte della sua vita, “vissuta in povertà e senza un lavoro fisso“. A provarci saranno 10 nuove tracce, in tre delle quali Johnny Marr suona la chitarra. Ieri è stato diffuso il secondo estratto di quello che sarà il quarto album da solo per l’ex leader degli Oasis. Si intitola ‘Easy Now‘ e segue il già noto ‘Pretty Boy‘.



Sempre indomabili e sferzanti gli Sleaford Mods, che il 10 marzo via Rough Trade faranno uscire ‘UK Grim‘, il loro dodicesimo LP in carriera. “Tanto una celebrazione degli individui e degli idealisti quanto un attacco alle classi dirigenti che perseguono i propri programmi egoistici“, lo descrive la press-release, che sottolinea come il disco possa vantare le illustri collaborazioni di Perry Farrell e Dave Navarro dei Jane’s Addiction e di Florence Shaw dei Dry Cleaning. Prima anticipazione è la title-track ‘UK Grim‘, anche opener di una scaletta di 14 tracce.



Arriverà il 14 aprile via Dead Oceans ‘Big Picture‘, nuovo nonché terzo album di Fenne Lily. La cantautrice inglese lo ha registrato in Nord Carolina nello studio del produttore Brad Cook, avvalendosi anche dell’aiuto di Jay Som (missaggio), Christian Lee Hutson (chitarra e co-produzione) e Katy Kirby (cori). Il disco era stato scritto qualche tempo prima nel suo appartamento di Bristol, con testi incentrati sulle difficoltà del portare avanti una relazione. Ad anticiparlo c’è il singolo ‘Lights Lights Up‘.



Producer e cantautrice di origine sudcoreana ma di stanza a New York, Yaeji mischia con una certa originalità un bel po’ di cose: pop, indietronica, R&B, house, e persino “indie-rock coreano“. Il 7 aprile via XL Recordings pubblicherà il suo album di debutto, ‘With A Hammer‘, che conterrà anche ‘For Granted‘, nuovo singolo che ha un gran tiro.



Il nome Speedy Wundergorund è abbastanza garanzia di qualità. Sarà curioso verificare se l’assunto potrà essere valevole anche per gli Heartworms, giovane band londinese new signing della label di proprietà di Dan Carey, per descrivere la quale Nme.com scomoda Manic Street Preachers, PJ Harvey e Interpol. Il 24 marzo pubblicheranno ‘A Comforting Notion‘, EP che conterrà anche il singolo ‘Retributions Of An Awful Life‘, diffuso ieri.