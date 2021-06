Nuova musica: Orlando Weeks, Efterklang, Gang Of Youths, Chubby And The Gang, Killers, Torres

Dopo l’ottimo ‘A Quickening‘, uscito più o meno un anno fa, Orlando Weeks già freme per dargli un seguito: “E’ il mio tentativo di riempire alcuni degli spazi vuoti lasciati da ‘A Quickening’, e a tal fine volevo che tutto sembrasse un po’ più gioioso e positivo“, spiega l’ex-frontman dei Maccabees all’NME. Del nuovo LP non si conoscono ancora titolo e data di uscita, ma ieri è stato diffuso un primo estratto denominato ‘Big Skies, Silly Faces‘, che peraltro ospita Katy J Pearson ai cori.



Era nell’aria anche un nuovo album degli Efterklang, anch’esso confermato ieri attraverso la condivisione del nuovo singolo ‘Living Other Lives‘. Il pezzo è stato scritto da Casper Clausen durante il lockdown della primavera 2020 ed è ispirato dalla consultazione delle stories di Instagram. Farà parte di ‘Windflowers‘, album quasi totalmente in lingua inglese, ad eccezione di un brano dei nove in tracklist che ha una titolazione in danese. Il disco, che uscirà il 8 ottobre per City Slang, sarà probabilmente la base della scaletta del concerto del 25 febbraio 2022 al Locomotiv di Bologna, unica data italiana in programma per la band di Copenaghen.



A quasi quattro anni dal loro ultimo album, tornano a farsi sentire i Gang Of Youths. La rockband australiana ha reso noto ieri il singolo ‘The Angel Of 8th Ave.‘, brano che sancisce diversi cambiamenti all’interno del quintetto: innanzitutto, l’ingresso nel gruppo del polistrumentista Tom Hobden, ex Noah And The Whale, al posto del chitarrista Joji Malani. Quindi, il trasferimento dalla natia Sidney a Londra, per sfuggire dal successo asfissiante ottenuto in madrepatria: “Londra ha davvero plasmato l’identità della band. Sono successe molte cose a tutti noi, e questo brano è stato un riflesso della città in cui ci troviamo.” Il pezzo è quasi certamente il preludio a un nuovo LP che dovrebbe uscire quest’anno.



Da una “gang” all’altra, anche per gli acclamati Chubby And The Gang c’è un nuovo LP in vista, il primo per la prestigiosa Partisan Records. Prodotto da Jonah Falco dei Fucked Up, uscirà il 27 agosto con il titolo di ‘The Mutt’s Nuts‘. Ad anticiparlo il punk-rock del singolo ‘Coming Up Tough‘ che, come spiega il frontman Chubby Charles, parla “di un membro della mia famiglia che ha finito per andare in prigione in età molto giovane e ci è restato per più di 20 anni. Dov’è la giustizia in questo? Non c’è nessun tentativo di riabilitazione reale, nessuna empatia, solo una gabbia in cui essere dimenticati“.

Vista la dichiarata influenza sulle proprie composizioni, deve essere stato un sogno divenuto realtà per i Killers realizzare un brano insieme a Bruce Springsteen. Si intitola ‘Dustland‘ ed è sostanzialmente un aggiornamento di ‘A Dustland Fairytale‘, contenuta in ‘Day & Age‘ del 2008. Un SMS di complimenti inviato dallo stesso Springsteen a uno stupito Brandon Flowers ha dato il via a una serie di contatti che hanno portato poi alla collaborazione.



Del nuovo LP di Torres, ‘Don’t Go Puttin Wishes in My Head‘ (e del concerto a Bologna del 26 marzo 2022) si sa da qualche settimana. Ieri è giunto però un nuovo estratto da quello che sarà il quarto album in carriera per la musicista americana, in uscita il prossimo 30 giugno. Si tratta di una canzone intitolata ‘Hug From A Dinosaur‘, che la stesse Mackenzie Scott descrive (con buona dose di ironia) come “un brano che parla di essere pronti a mollare tutto per fare qualcosa di fondamentale per qualcuno che ami. In questo caso, si tratta di portare il pranzo alla mia ragazza in modo che possa continuare a dipingere“.