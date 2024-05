Nuova musica: Orville Peck, Travis, Eels, John Cale, Paul Weller

Tra le uscite di questo weekend, c’è anche un EP di Orville Peck, ‘Stampede Vol. 1‘: si tratta di sette cover in cui il cowboy canadese duetta con un altro, illustre, musicista. Tra di essi ci sono Willie Nelson, Allison Russell e soprattutto sir Elton John, di cui viene riproposta ‘Saturday Night’s Alright (For Fighting)‘, brano di grande successo risalente al 1973.



Fran Healy, dal canto suo, è riuscito a coinvolgere, in un solo brano, due dei musicisti di maggior successo della prima metà degli anni ’00. Si tratta nientemeno che di Chris Martin dei Coldplay e di Brandon Flowers dei Killers, il cui featuring è accreditato in ‘Raze The Bar‘, inedito che comparirà nel nuovo LP dei Travis, ‘L.A. Times‘ (uscirà il 12 luglio prossimo). È un pezzo dedicato al Black and White, storico bar ‘musicale’ di New York che dovette chiudere definitivamente durante la pandemia perché il proprietario delle mura non volle rinegoziare l’affitto.



Mark ‘E’ Everett, leader degli Eels, se l’è vista brutta: ha confidato sui social network del gruppo di aver recentemente subito un’operazione a cuore aperto e di ritenersi fortunato per essere ancora vivo. Il suo rinnovato stato di buona salute consentirà alla band californiana di pubblicare, il prossimo 7 giugno, un nuovo LP intitolato ‘Eels Time!‘. Dal disco sono già stati anticipati due brani, ‘Time‘ e ‘Goldy‘, e martedì scorso ne è giunto un terzo, denominato ‘If I’m Gonna Go Anywhere‘.



Una settimana dopo, il 14 giugno, John Cale pubblicherà ‘POPtical Illusion‘, diciottesimo LP solista della sua lunghissima carriera. L’82enne musicista gallese lo ha già anticipato con il singolo ‘How We See The Light‘, raddoppiando gli estratti con il nuovo ‘Shark-Shark‘, che potrebbe anche essere un pezzo degli Interpol. Nel video, diretto da Abigail Portner, l’ex velvet Underground – sempre molto giovane dentro – si è addirittura tinto i capelli di rosa.



Ha ‘solo’ 66 anni Paul Weller, che il 24 maggio pubblicherà il suo nuovo album (17° in carriera), intitolato per l’appunto ‘66‘. Anche in questo caso sono due le anticipazioni sinora rese note: il singolo ‘Soul Wandering‘ e un nuovo brano, diffuso un paio di giorni fa, intitolato ‘Nothing‘.