Nuova musica: Oscar Lang, Daniel Blumberg, Greta Van Fleet, Lucinda Williams, Moreish Idols

“Ho preso spunto da grandi classici come Billy Joel e Paul McCartney e li ho mischiati con il brit-pop alla Verve e Oasis“: così Oscar Lang descrive ‘A Song About Me‘, primo estratto dal suo nuovo album, ‘Look Now‘, che uscirà il 21 luglio per Dirty Hit. Si tratta di una “breakup song” dedicata “a tutte quelle persone che hanno avuto il cuore spezzato“. È prodotta, così come il resto del disco, da Rich Turvey (Coral, Blossoms).



Si chiama ‘Gut‘ il terzo LP di Daniel Blumberg. L’ex Yuck lo farà uscire il 26 maggio via Mute. “Un album estremamente crudo e personale, che si discosta radicalmente dal lavoro precedente e lo colloca in uno spazio unico“: così lo descrive la nota stampa, aggiungendo che le sei tracce che lo compongono sono state registrate “in un’unica ripresa, con poche sovra-incisioni e manipolazioni e con una strumentazione audace e spoglia che comprende armonica basso, basso elettrico Steinberger, sintetizzatore e batteria elettronica“. Primo estratto sono i quasi sette minuti di ‘Cheerup‘, che Blumberg certamente suonerà nell’unica sua data italiana in calendario sinora: mercoledì 17 maggio al Teatro Basilica di Roma.



Il 21 luglio sarà anche la data di pubblicazione di ‘Starcatcher‘, nuova fatica dei Greta Van Fleet. Lavorato insieme a Dave Cobb, nelle sue dieci tracce il disco si propone di esplorare “la dualità tra fantasia e realtà e il contrasto tra luce e oscurità“. Primo esempio è il singolo ‘Meeting The Master‘.



Ci sono anche le voci di Bruce Springsteen e della moglie Patti Scialfa in ‘New York Comeback‘, primo singolo del nuovo LP di Lucinda Williams. ‘Stories From A Rock ‘n’ Roll Heart‘ uscirà il 30 giugno, così intitolato anche in riferimento ai problemi di salute sofferti dalla cantautrice americana un paio di anni fa. Nel disco ci sono altre collaborazioni illustri, quali quelle di Angel Olsen, di Margo Price e di Tommy Stinson dei Replacements.



‘Lock Eyes & Collide‘ è il nuovo EP dei promettentissimi Moreish Idols. Uscirà il 28 aprile per Speedy Wunderground, e conterrà ‘Nocturnal Creatures‘ e ‘Between These Ears‘, canzoni rese pubbliche nelle scorse settimane, oltre al nuovo singolo ‘Chum‘. Essendoci in totale quattro pezzi in tracklist, ne manca da sentire, evidentemente, soltanto uno.