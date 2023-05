Nuova musica: Osees, Who Is She?, Roisin Murphy, King Krule, Nation Of Language

Nonostante la copertina un po’ tetra, il nuovo LP degli Osees dovrebbe essere “a pop record for tired times“. Così, almeno, lo definisce il leader del prolificissimo progetto John Dwyer, aggiungendo che “Il garage pop della prima ora incontra il proto-synth punk“. Cosa tutto ciò possa significare, lo si può udire nel primo estratto, un brano intitolato allo stesso modo dell’album, ovvero ‘Intercepted Message‘. È parte di una scaletta di undici tracce che verrà pubblicata in toto il prossimo 16 agosto.



Le Who Is She? (con il punto di domanda nella denominazione) sono un supergruppo di Seattle formato da Robin Edwards aka Lisa Prank, Bree Mckenna delle Tacocat e Julia Shapiro delle Chastity Belt. Hanno realizzato un album, ‘Seattle Gossip‘, nel 2017, e ora si apprestano a pubblicare il sophomore, che si chiamerà ‘Goddess Energy‘ e che uscirà il 25 agosto prossimo. Prodotto da Jenn Champion, è descritto dalla press release come “un’innegabile macchina da hit che si muove con accenni di pop, indie e punk rock.” ‘Thursday‘ è il secondo estratto da una tracklist di undici brani, tra cui c’è anche la rivisitazione di un pezzo de La Tigre, ‘My My Metrocard‘, adattato al trasporto pubblico di della stessa Seattle, divenendo quindi ‘My My Orca Card‘.





‘Hit Parade‘ è il titolo del nuovo album di Roisin Murphy, che dà una precisa idea del suo contenuto. D’altra parte, Ci aveva già pensato a chiarire il mood del disco il singolo ‘CooCool‘, prodotto da DJ Koze, che si è occupato di ciascuna delle tredici tracce, in uscita il prossimo 8 settembre. “Abbiamo lavorato a distanza, in paesi diversi, inviandoci brani e idee per diversi anni“, racconta l’ex frontwoman dei Moloko, che ha ulteriormente anticipato il lavoro con un altro inedito intitolato ‘The Universe‘.





Si è sempre in attesa di ‘Space Heavy‘, il nuovo album di King Krule programmato per il 9 giugno da XL Recordings. Il musicista inglese lo aveva già introdotto con il singolo ‘Seaforth‘, e questa settimana ha raddoppiato con un altro brano con la sua firma inconfondibile, denominato ‘If Only It Was Warmth‘, anch’esso prodotto da Dilip Harris.



I Nation Of Language sono generatori seriali di singoli, il cui ultimo della lista è si chiama ‘Stumbling Still‘. Al pari di ‘Sole Obsession‘ e ‘Weak In Your Light‘ farà parte del terzo LP della band newyorkese, ‘Strange Disciple‘, che uscirà il 15 settembre per PIAS.