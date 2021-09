Nuova musica: Parcels, Snail Mail, St. Vincent, Jarvis Cocker… e un sacco di altre cose

Dopo un bel disco d’esordio (‘Parcels‘ del 2018) e due bei singoli (‘Free‘ e ‘Comingback‘), comincia a venir voglia di ascoltare il nuovo album dei Parcels. A maggior ragione dopo l’ufficializzazione di oggi: ‘Day/Night‘ uscirà il 5 novembre per Because Music, e sarà un disco doppio, co-prodotto con James Ford e arrangiato insieme ad Owen Pallett (che si è occupato, come di consueto, degli archi). La nota stampa lo descrive come un lavoro “cinematografico” che “intreccia western folk e pop classico, e il risultato è un sound del tutto nuovo che la band descrive come ‘cowboy disco’.” La scaletta complessiva è composta di ben 19 tracce, di cui nove compongono ‘Day‘ e dieci ‘Night‘. Tra le prime vi è anche il nuovo singolo, un brano ammaliante e mellifluo intitolato ‘Somethinggreater‘.



Il 5 novembre sarà la data di pubblicazione anche dell’atteso sophomore di Snail Mail. ‘Valentine‘, questo il titolo, è co-prodotto dalla stessa Lindsey Jordan insieme a Brad Cook. Registrato a Durham, North Carolina, conterrà 10 nuove canzoni scritte tra il 2019 e il 2020, che la press-release descrive come “piene di romanticiscmo, cuori spezzati, sangue, sudore e lacrime“. La title-track ‘Valentine‘ è invece definita “un salto in avanti sonoro” rispetto ai brani di ‘Lush‘ (2018). La stessa Lindsay, peraltro, indica il suo nuovo disco come “mio figlio” e “il più profondo livello di catarsi e terapia che abbia mai sperimentato“.



Non contenta di aver pubblicato ‘Daddy’s Home‘ appena 4 mesi fa, St. Vincent ha già pronta nuova musica, che verrà inclusa nella colonna sonora di ‘The Nowhere Inn‘, film diretto da Bill Benz e scritto insieme all’amica Carrie Brownstein delle Sleater-Kinney. Proprio il loro rapporto, sebbene condito da molta fiction, è alla base della trama di questo meta-documentario, di cui nel giorno di uscita, il 17 settembre, verrà pubblicata anche l’official soundtrack. ‘The Nowhere Inn‘ è anche il titolo del primo estratto, scritto e interpretato dalla stessa Annie Clark.

Pure per Jarvis Cocker è in arrivo una colonna sonora: quella di ‘The French Dispatch‘, il nuovo film di Wes Anderson, nelle sale dal 21 ottobre prossimo. Cocker dovrebbe comparire anche nella pellicola, interpretando un cantante pop chiamato Tip-Top, ma certamente lo impersonerà nella raccolta, in cui si cimenta in una lunga serie di cover di storiche canzoni francesi. Tra di esse, vi sono brani di Serge Gainsbourg, Brigitte Bardot, Dalida, Jacques Dutronc e François Hardy. ‘Aline‘, rifacimento di un pezzo di Cristophe, è il primo estratto dal disco che uscirà quasi in contemporanea al film, il 22 ottobre.



Si può già ascoltare in streaming il nuovo EP dei Metronomy, ‘Posse EP Volume 1‘, uscito a sorpresa oggi. Si tratta di cinque brani, in ciascuno dei quali Joe Mount collabora con un diverso artista: Sorry, Biig Piig, Spill Tap, Pinty e Brian Nasty & Folly Group. Spiega lo stesso frontman nella press-release: “Pensavo che sarebbe stato strano dire che alcune di queste sono persone non le avevo mai sentite nominare prima d’ora, ma in realtà si è rivelato un modo incredibile di incontrarle e conoscerle, e allo stesso modo lo è ricevere una canzone da qualcuno che non hai mai incontrato prima, ma che è entrato in sintonia con quello che hai fatto e ne ha fatto qualcosa di sorprendente“.

Il nuovo LP dei War On Drugs, ‘I Don’t Live Here Anymore‘, è da tempo schedulato da Atlantic Records per il 29 ottobre prossimo. Dopo l’ottimo ‘Living Proof‘, è giunto oggi il secondo estratto, la title-track ‘I Don’t Live Here Anymore‘, un rock molto classico (ma non per questo privo di fascino) a cui collaborano vocalmente le Lucius.

Nel solco della tradizione sarà, molto probabilmente, anche il nuovo album omonimo dei My Morning Jacket, in uscita il 22 ottobre per ATO. Anche in questo caso quest’oggi ne è stata diffusa la seconda anticipazione, un brano intitolato ‘Love Love Love‘. È il frontman Jim James a parlarne nella press-release: “‘Love Love Love’ cerca di allontanare la nave da tutto ciò di cui parlo in ‘Regularly Scheduled Programming’ [il singolo precedente, ndr] e di navigare verso la positività e l’amore puro, trovando la verità dentro se stessi e nel mondo che ci circonda.”



Da tempo si parla anche del disco congiunto di Joan As Police Woman, Dave Okumu e Tony Allen, registrato poco prima della scomparsa del talentuosissimo batterista nigeriano. ‘The Solution Is Restless‘ giungerà tra noi il 5 novembre via PIAS, e conterrà anche il nuovo singolo ‘Geometry Of You‘, “una canzone sull’incontro tra matematica e sensualità, che poi è ciò che accadeva ogni volta che Tony si sedeva per suonare“, racconta Joan Wasser nella nota stampa del disco.



Altra cantautrice di indubbia bravura è senz’altro Meg Duffy in arte Hand Habits, che il 22 ottobre per Saddle Creek pubblicherà il suo sophomore ‘Fun House‘. Dopo ‘Aquamarine‘ e ‘No Difference‘ è la volta dell’acustica ‘Graves‘, terza anticipazione che ospita anche la voce di Sasami, produttrice dell’LP.

Diversamente riflessiva è altresì la nuova canzone di James Blake, ‘Famous Last Words‘, che farà parte del suo nuovo lavoro sulla lunga distanza, ‘Friends That Break Your Heart‘, in arrivo l’8 ottobre tramite Republic Records. Segue altri due brani, ‘Say What You Will‘ e ‘Life Is Not The Same‘, partendo da voce e synth e sfociando in un finale orchestrale.