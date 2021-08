Nuova musica: Parquet Courts, Low, Ducks Ltd, Penelope Isles, Bad Bad Hats, Future Islands

L’avevano preannunciato, i Parquet Courts, che presto sarebbe arrivato un loro nuovo LP. I dettagli ufficiali sono giunti ieri, si chiamerà ‘Sympathy For Life‘ e verrà pubblicato da Rough Trade il prossimo 22 ottobre. La nota stampa sottolinea che è ispirato “dalla cultura dance” e in particolare da “i club di New York, i Primal Scream, i Talking Heads” e (sarebbe curioso capire in che senso) “i Pink Floyd“. Il co-frontman Austin Brown lo descrive come “un disco che puoi mettere ai party“, anche perché concepito quando ancora alle feste si poteva andare, ovvero prima della pandemia. 11 i brani in scaletta, tra cui il nuovo singolo ‘Walking At A Downtown Pace‘, che dà subito l’idea del mood.



Di ‘Hey What‘, il nuovo e decisamente atteso album dei Low, si sa da tempo. Da quando ne abbiamo parlato l’ultima volta, però, il duo americano ha condiviso altri due estratti. Si tratta di ‘Disappearing‘ e del recentissimo ‘More‘, che confermano le assonanze col precedente e ottimo ‘Double Negative‘ (2018), anche perché alla co-produzione è stato confermato BJ Burton.





Personalmente molto atteso è anche il debutto degli spassosissimi jungle-poppers canadesi Ducks Ltd. ‘Modern Fiction‘ uscirà il 1° ottobre per Carpark Records e conterrà, oltre al bellissimo primo singolo ‘18 Cigarettes‘, anche il carinissimo ‘How Lonely Are You?‘.

Tornano a farsi sentire i Penelope Isles, che il 5 novembre pubblicheranno via Bella Union il loro sophomore ‘Which Way To Happy‘. Il lavoro, prodotto dal chitarrista Jack Wolter, è mixato dal celebre Dave Fridmann (Flaming Lips, Mogwai e tanti altri). Da qui, molto probabilmente, il suono soft-psichedelico dei primi due singoli: ‘Iced Gems‘, diffuso ieri, e ‘Sailing Still‘.





Nuovo LP pure per i Bad Bad Hats, il terzo della loro carriera. ‘Walkman‘ uscirà il 17 settembre per Don Giovanni Records, e conterrà i due singoli sinora resi pubblici, la title-track ‘Walkman‘ e ‘Detroit Basketball‘. Sono parte di una scaletta di 10 tracce prodotte da Brett Bullion, già al desk per i due album precedenti.





Sembra invece un singolo a sé stante, invece, il nuovo inedito dei Future Islands. ‘Peach‘ è più riflessivo rispetto alla loro immagine pubblica, ma sempre zeppo di synth e delle declamazioni del frontman Samuel T. Herring.