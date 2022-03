Nuova musica: Perfume Genius, Kurt Vile, Stars, Let’s Eat Grandma, Bloc Party, Maximo Park

A due anni di distanza dall’ottimo ‘Set My Heart On Fire Immediately‘, Perfume Genius ha pronto un nuovo album. ‘Ugly Season‘, questo il titolo, uscirà il 17 giugno per Matador Records. L’opera intende (anche) essere la colonna sonora dello spettacolo di danza ‘The Sun Still Burns Here‘, scritto dallo stesso Mike Hadreas insieme alla coreografa Kate Wallich. In scaletta infatti ci sono anche ‘Pop Song‘ e ‘Eye In The Wall‘, due brani già diffusi nel 2019 come parte del medesimo progetto. Prodotto da Blake Mills, vede la non meglio specificata collaborazione del compagno di Hadreas, Alan Wyffels, e sarà associato a un cortometraggio diretto da Jacolby Satterwhite.





Kurt Vile pubblicherà il suo nuovo LP, ‘(Watch My Moves)‘ il prossimo 15 aprile. Dal disco sono già state condivisi due brani, ‘Like Exploding Stones‘ ed ‘Hey Like A Child‘, e oggi è la volta del terzo, i 5 minuti e mezzo di ‘Mount Airy Hill (Way Gone)‘, altra composizione classicamente nello stile del musicista di Philadelphia.

‘From Capelton Hill‘, primo album degli Stars in 6 anni, arriverà invece il 27 maggio. La band canadese sembra intenzionata a svelarlo di due canzoni in due canzoni, e oggi è la volta di ‘Build A Fire‘ e ‘Patterns‘. La prima è stata scritta “nel bel mezzo della paranoia pandemica” e suona “come gli Happy Mondays e i Pet Shop Boys allo stesso tempo“, la seconda parla “dell’amicizia, l’unica barca con cui si può affrontare una tempesta“.





‘Two Ribbons‘, il disco nuovo delle Let’s Eat Grandma, non sarà più tra noi l’8 aprile, bensì il 29. Così, nell’attesa, il duo inglese ha condiviso un ulteriore estratto, il quarto, un brano denominato ‘Levitation‘, che discorre di stati mentali al tempo stesso “spaventosi” e “illuminanti“.

Venerdì 29 aprile sarà anche la data di pubblicazione di ‘Alpha Games‘, il nuovo LP dei Bloc Party. Anche in questo caso siamo alla quarta anticipazione, un pezzo molto nello stile delle prime cose della band londinese, che si intitola ‘If We Get Caught‘.



Pure per i Maximo Park c’è un inedito, una canzone che sembra fungere unicamente da volano per il loro prossimo tour, data anche la sua verve rock ‘n’ roll. Si intitola ‘Great Art‘ ed è una delle migliori fatte uscire dalla band di Newcastle negli ultimi tempi.