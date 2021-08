Nuova musica: Phoebe Bridgers, Courtney Barnett, Indigo De Souza, Lala Lala, Good Morning

Non si è soliti parlare di cover su questo blog, ma il rifacimento di ‘Nothing Else Matters‘ dei Metallica da parte di Phoebe Bridgers vale queste poche righe e almeno un ascolto. La canzone farà parte di ‘The Metallica Blacklist‘, album tributo alla seminale band metal che uscirà il 10 settembre, ed è stata incisa con l’aiuto dei fedeli collaboratori Ethan Gruska, Tony Berg, Marshall Vore e Rob Moose. Chi non la conoscesse potrebbe pensare sia un outtake di ‘Punisher‘: “La mia versione suona quasi barocca. Letteralmente, James [Hetfield] fa ogni sorta di strani salti di ottava e cose che io non posso fare, mentre io ho quasi un approccio alla Billie Eilish, cantando proprio accanto al microfono, facendo il contrario di quello che fa lui, che è stato davvero divertente da mettere in pratica“, ha raccontato la folksinger americana al programma di Zane Low su Apple Music. Alla raccolta partecipano (tra gli altri) anche Mac DeMarco, Weezer, Sam Fender, Royal Blood, St. Vincent, Biffy Clyro, PUP, Moses Sumney, Dave Gahan, Idles, My Morning Jacket, Kamasi Washington e persino Miley Cyrus (anche lei con ‘Nothing Else Matters‘).

L’uscita di ‘Things Take Time, Take Time‘, il nuovo album di Courtney Barnett, è da qualche tempo programmata per il 12 novembre prossimo. Nell’attesa, la cantautrice australiana sta condividendo alcuni dei brani in scaletta: il secondo della serie è un brano intitolato ‘Before You Gotta Go‘, una sorta di filastrocca folk-blues piuttosto minimal nell’arrangiamento, congegnata dalla stessa Barnett insieme a Stella Mozgawa delle Warpaint, che co-produce anche il resto del disco.



Sembra promettere molto bene ‘Any Shape You Take‘, sophomore della cantautrice americana Indigo De Souza, che uscirà il 27 agosto per Saddle Creek. Terzo estratto dal disco è ‘Real Pain‘, brano autenticamente alt-rock che sfiora i 5 minuti presentando almeno tre momenti musicalmente differenti, e che conferma le buone impressioni tratte dai due estratti precedenti, ‘Kill Me‘ e ‘Hold U‘.



Arriverà l’8 ottobre per Hardly Art ‘I Want The Door To Open‘, terzo LP in carriera per Lillie West in arte Lala Lala. La musicista di Chicago aveva diffuso il primo singolo, ‘Diver‘, qualche settimana fa, e ora replica con ‘Color Of The Pool‘, brano elettro/analogico (c’è un beat che sottende il tutto, ma a un certo punto anche un sax) che si rivela piuttosto ipnotico.

Sono un nuovo singning della Polyvinyl i Good Morning, duo australiano di Melbourne che con la autorevole etichetta americana farà uscire il proprio sophomore, ‘Banyard‘, il prossimo 22 ottobre. Liam Parsons e Stefan Blair ne hanno diffuso il primo singolo, un indie-rock con un bel riff denominato ‘Country‘, che chiuderà la scaletta di 12 tracce del successore di ‘Basketball Breakup‘ (2019).