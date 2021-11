Nuova musica: Pinegrove, Jack White, Let’s Eat Grandma, Gang Of Youths, Korn, Stereophonics

Era nell’aria l’annuncio di un nuovo album dei Pinegrove, che oggi è finalmente arrivato: ‘11:11‘, questo il titolo del disco, uscirà il 28 gennaio 2022 per Rough Trade e conterrà, per l’appunto, 11 nuove canzoni. Auto-prodotto dal gruppo stesso e mixato con l’aiuto dell’ex Death Cab For Cutie Chris Walla, quello che sarà il quinto LP in carriera per il quintetto di Montclair (New Jersey) si propone di infondere “ottimismo, senso di comunità e di riaffermare il nostro dovere umano di prenderci cura gli uni degli altri” e, musicalmente, “porta avanti il trend dei dischi precedenti“. Ad anticiparlo era già uscito, la scorsa estate, il singolo ‘Orange‘. Ora invece è la volta del ritmo di ‘Alaska‘, secondo estratto condiviso oggi.

‘Taking Me Back‘, il nuovo singolo di Jack White, non era dunque solo una canzone scritta per un videogioco, ma anticipa ben due nuovi album dell’ex White Stripes. Il primo, ‘Fear Of The Dawn‘, uscirà il prossimo 8 aprile per Third Man Records e conterrà la versione elettrica della canzone diffusa qualche giorno fa, oltre ad altre 11 tracce. Il successivo ‘Entering Heaven Alive‘, che verrà pubblicato il 22 luglio, conterrà la versione “gently” del brano più altre 10 canzoni. Non solo i diversi arrangiamenti del singolo, ma anche le rispettive copertine (le potete vedere qui) suggeriscono atmosfere differenti tra i due dischi.



L’8 aprile 2022 sarà anche la data di pubblicazione del nuovo LP delle Let’s Eat Grandma. Si chiamerà ‘Two Ribbons‘ e consisterà in “uno scambio di lettere” tra le due componenti del gruppo, Rosa Walton e Jenny Hollingworth, che intendono esplorare “i differenti punti di vista di due donne“. Co-prodotto insieme a David Wrench, avrà in tracklist 10 canzoni tra cui il già noto singolo ‘Hall Of Mirrors‘ e la title-track ‘Two Ribbons‘, resa pubblica oggi.



È da oggi ufficiale anche il nuovo LP dei Gang Of Youths, che si chiamerà ‘Angel In Realtime‘ e uscirà il 25 febbraio per Warner. Il disco trae ispirazione dalle riflessioni seguenti alla scomparsa del padre del frontman Dave Le’aupepe, oltre che dal trasferimento dello stesso dall’Australia a Londra, in particolare dalla zona di Angel. Contestualmente all’annuncio del disco nuovo, il quintetto originario di Sydney ha condiviso un nuovo singolo ‘Tend The Garden‘, che ne diventa il quarto estratto giacché i tre precedenti ‘The Angel Of The 8th Ave.‘, ‘The Man Himself‘ e ‘Unison‘ fanno tutti parte della scaletta.



È stato “scritto in lockdown” il nuovo album dei Korn, ‘Requiem‘, che arriverà il prossimo 4 febbraio via Loma Vista. Prodotto dallo storico gruppo californiano insieme a Chris Collier, conterrà 9 nuove composizioni, per cui Jonathan Davis e soci hanno potuto giovare di “un nuovo processo creativo libero da vincoli di tempo che ha portato alla luce nuove dimensioni sonore e texture nella loro musica“. Primo esempio di tutto ciò è un singolo intitolato ‘Start The Healing‘.

Del nuovo LP degli Stereophonics, ‘Oochya!‘, si sa da tempo che uscirà il prossimo 4 marzo. La band gallese ne ha diffuso ieri un secondo estratto, un brano denominato ‘Do Ya Feel My Love?‘ che segue l’altro singolo ‘Hanging From Your Hinges‘ e fa parte di quel “90% uptempo” che, a detta del frontman Kelly Jones, caratterizzerà il disco.